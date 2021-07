Le Québec mieux préparé pour affronter les désastres, selon Geneviève Guilbault

Celle qui est aussi vice-première ministre du Québec était de passage dans la région, lundi, pour participer aux événements de commémoration du 25e anniversaire de la catastrophe qui a coûté la vie à 10 personnes.

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

En entrevue à l’émission Place publique, Mme Guilbault a dit considérer que le Québec tout entier est maintenant mieux outillé pour faire face à ce genre de catastrophe naturelle, citant notamment l’adoption de la Loi sur la sécurité civile en 2001 et la Loi sur la sécurité des barrages en 2002.

Il y a eu la commission Nicolet qui touchait entre autres la gestion des barrages, mais chez nous, on a un rôle de coordination gouvernementale, dans le sens où tout ce qui est plan national de sécurité civile, organisation de la sécurité civile, centre d’opérations gouvernementales, toutes les équipes qui sont là pour faire cette veille de tous les aléas possible qui peuvent se produire et qui peuvent mettre en danger notre population , a mentionné la ministre.

La ministre Guilbault croit aussi que la mise en place depuis avril dernier des bureaux de projets des zones inondables, dont celui de la rivière Saguenay, permettra de mieux détecter de potentielles désastres comme celui de 1996. Le territoire de ce bureau de projets comprend le bassin versant de la rivière Saguenay, incluant le lac Saint-Jean et les cours d’eau qui s’y jettent. Une première rencontre a eu lieu le 28 juin dernier.

On va être en mesure de mieux évaluer les mouvements et les conséquences potentielles directement ici sur le terrain. C’est quelque chose qui n’existait pas avant. Nous, on avait nos directions régionales de sécurité civile, mais ce n’est pas un travail qu’elles faisaient aussi précisément et concrètement de s’intéresser aux mouvements en amont des cours d’eau, en particulier des bassins versants , a expliqué la vice-première ministre.

Le port du masque toujours obligatoire

Par ailleurs, Geneviève Guilbault a été invitée à réagir au fait que certains commerçants de Saguenay n’exigent plus les clients à porter le masque, et ce, même si la réglementation pour le port du masque dans les lieux publics intérieurs est toujours en vigueur. Les récalcitrants s'exposent à des amendes, de même que les commerces fautifs, a tenu à rappeler la ministre de la Sécurité publique. Elle a d'ailleurs discuté avec l'ensemble des corps policiers du Québec la semaine dernière pour s'assurer que la règle du port du masque soit respectée dans les lieux publics fermés.

Cette affiche a remplacé celle du port du masque obligatoire dans un commerce de Chicoutimi-Nord. Photo : Radio-Canada

Dans un reportage de Radio-Canada diffusé dimanche soir, notre journaliste a pu se promener sans couvre-visage dans sept des 10 endroits qu’il a visités à Saguenay, discutant parfois même avec des employés sur place. Ils ne l’ont jamais interpellé sur le fait qu’il ne portait pas de masque.

Les policiers sont très au fait des consignes qu’on doit respecter. Le port du masque est obligatoire présentement dans tous les lieux publics fermés. Il ne faut pas confondre avec le fait qu’on puisse le retirer dans certains endroits et qu’on peut se côtoyer entre personnes vaccinées avec deux doses sans masque .