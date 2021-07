Des conditions de travail dénoncées dans les CHSLD du CIUSSS de la Capitale-Nationale

Un employé sur sept est absent pour un congé de longue durée dans les CHSLD gérés par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. L'organisation confirme qu'elle a aussi besoin d'embaucher près de 150 infirmières et infirmières auxiliaires. Résultat les heures supplémentaires obligatoires ont augmenté en flèche, dénoncent employés et syndicat.

La Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIQ) estime que la situation s'est dégradée plus que jamais dans les trois derniers mois dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du territoire. Les demandes d'heures supplémentaires obligatoires auraient bondi principalement dans cinq CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , selon le syndicat.

Caroline Larochelle, vice-présidente de la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale parle même d'un usage excessif des heures supplémentaires obligatoires dans les établissements suivants : les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Saint-Antoine, Chauveau, Saint-Augustin, Limoilou et Sainte-Anne-de-Beaupré.

On a répertorié entre 7 et 11 temps supplémentaire par période de 14 jours, par personne, dans certains établissements , explique la porte-parole.

Caroline Larochelle assure que les membres de la FIQ qu'elle représente sont épuisés. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Deux employés qui craignent pour la sécurité des résidents ont décidé de témoigner publiquement. En accord avec leur représentante syndicale, ils ont toutefois choisi de ne pas révéler leurs identités, parce qu'ils disent craindre les représailles de la direction de leur établissement. À eux deux, ils cumulent 40 ans de service dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Capitale-Nationale, ils constatent avoir vu la situation se dégrader dans les derniers mois.

Par exemple, Marie* raconte qu'il n'est pas rare qu'elle ait à sa charge 55 résidents. Pour illustrer la gravité de la situation, elle explique que dans les derniers mois, elle a même déjà distribué les médicaments en fauteuil roulant alors qu'elle était en retour progressif après un congé d'invalidité.

J'étais de retour au travail en travaux légers, puis je n'avais personne pour me doubler, j'ai fait la distribution de médication en fauteuil roulant , raconte-t-elle.

Avec du recul, Marie précise qu'elle n'aurait peut-être pas dû le faire alors qu'elle était assignée à des travaux légers par la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , mais d'un autre côté elle dit avoir préféré respecter son code de déontologie et sa responsabilité envers le bien-être des résidents.

Son collègue, lui aussi infirmier auxiliaire, estime pour sa part que le manque de ressources et leur gestion inadéquate mettent en danger les résidents.

Luc* a récemment été témoin de la chute d'une résidente. Une femme est tombée au début de juin, il y avait un manque de personnel, au lieu d'être six préposés, ils étaient quatre et il n'y avait personne pour surveiller la salle où se trouvait cette résidente , déplore-t-il.

Selon ce dernier, les heures supplémentaires obligatoires sont de plus en plus fréquentes à compter du jeudi et toute la fin de semaine. Malgré cette pratique qui épuise le personnel en poste, les services aux patients demeurent fragiles relate-t-il.

Du simple au double

La direction du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale confirme une hausse du recours aux heures supplémentaires obligatoires entre le 25 avril et le 20 juin de cette année.

Le directeur du volet hébergement au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux CN, Steeve Vigneault affirme que quand on regarde les chiffres comparés à l'année dernière, ça a augmenté, en nombre d'heures ç'a passé quand même du simple au double .

Si les heures supplémentaires obligatoires ont doublé dans les derniers mois, c'est une infime partie du total des heures travaillées et que les directions d'établissements y recourent surtout pour couvrir les quarts de travail de la fin de semaine, nuance-t-il toutefois.

Steeve Vigneault se dit préoccupé par l'impact des heures supplémentaires obligatoires sur les employés. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Steeve Vigneault, qui a lui-même commencé sur le terrain avant de gravir les échelons pour occuper ce poste de direction, se dit préoccupé par l'impact des heures supplémentaires obligatoires sur les employés.

Il garantit que cette mesure est utilisée en dernier recours : quand la sécurité est compromise, oui on se doit de maintenir des gens sur place. C'est malheureux, mais pour la sécurité, on doit le faire .

Épuisement et écœurement

Le directeur demande à ses directions d'établissement de favoriser le plus possible le déplacement des ressources afin d' éviter les heures supplémentaires obligatoires. Gérer les absences est toutefois un casse-tête encore plus difficile depuis le début de la pandémie.

Actuellement, 201 des 1380 infirmières et infirmières auxiliaires sont en congé pour une période indéterminée. Cela représente 14,5 % des effectifs infirmiers des 30 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . Cette situation met une forte pression sur ceux qui restent.

Caroline Larochelle le confirme. Nos membres sont fatigués, épuisés. Ils n'ont plus de vie personnelle, leurs santés mentale et physique sont atteintes, donc c'est pour ça qu'on a autant d'invalidité.

Il y a plusieurs personnes qui ont quitté parce qu'elles étaient écœurées, elles étaient fatiguées , ajoute Marie qui a été témoin de ces départs.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a besoin de 47 infirmières et de 95 infirmières auxiliaires supplémentaires, soit 142 employés de plus dans ces catégories d'emplois.

*Les prénoms ont été modifiés.