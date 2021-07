La reprise se fait lentement, trop lentement, aux yeux des musiciens et musiciennes

Selon un sondage réalisé par la GMMQ et publié la semaine dernière, seulement 12 % des personnes interrogées au début du mois qualifiaient leur situation professionnelle de satisfaisante depuis la réouverture des salles le 26 mars dernier. Pour 44 % d’entre elles, elle était en voie d’amélioration et, pour 44 %, elle restait difficile.

Le poids des règles sanitaires

Il y a une amélioration, mais ce n’est pas rose , ajoute Luc Fortin, qui explique que les restrictions dans les salles de spectacle, et notamment les règles de distanciation physique, ont des conséquences sur la situation professionnelle des musiciens et musiciennes.

Par exemple, les orchestres de musique classique ne sont pas encore à pleine capacité, car le nombre de personnes qui peuvent être sur scène en même temps est limité.

D’ailleurs, près de 73 % des 507 musiciennes et musiciens consultés aimeraient voir les règles sanitaires assouplies dans les salles de spectacle.

Les personnes qui jouent habituellement de la musique dans les bars, les restaurants, les hôtels ou encore les événements sont également touchées. Les bars, les hôtels et les restaurants engagent très peu et il n’y a pas d’événements comme des congrès , précise Luc Fortin.

Bientôt la fin de la PCRE

Autre source d’inquiétude : la fin de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), prévue pour le 25 septembre.

Plus de 35 % des répondants et répondantes la recevaient au moment du sondage, contre 40 % lors d'un sondage effectué par la GMMQ en février dernier. Et plus de 63 % des personnes interrogées pensent que la PCRE devrait être prolongée.

L’assurance-emploi n’existe pas pour les travailleurs autonomes, alors un vide va se créer si la PCRE s’arrête, indique Luc Fortin. Il y a encore pas mal de restrictions qui créent de l’incertitude pour l’automne.

La GMMQ souhaite donc voir Québec et Ottawa mettre en place une aide pour les travailleurs et travailleuses du secteur des arts de la scène après le 25 septembre.

L’argent des compensations tarde à ruisseler jusqu’aux artistes

Le sondage de la GMMQ révèle également que plus de 71 % des musiciens et musiciennes n’ont reçu aucune compensation pour des spectacles annulés ou reportés, dans le cadre du programme de compensation pour pertes de revenus établi par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, alors que ce programme a été lancé en octobre dernier.

Et seulement 16 % des gens sondés jugent que les montants reçus ont suffisamment couvert leurs pertes.

C’est un peu long. J’aimerais que ça aille plus vite, car le programme du ministère est en vigueur depuis le mois d’octobre, déplore Luc Fortin. Je comprends que c’est complexe, mais plusieurs n’ont encore rien reçu.