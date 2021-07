Des duos de vedettes québécoises se prêtent au jeu de Jowanne, la psy des stars

Marie-Ève Morency dans le rôle de Jowanne, la psychologue des vedettes québécoises. Photo : Radio-Canada

Thérapeute des relations personnelles au sein de l’Union des artistes (UDA), Jowanne se démarque par son manque de tact flagrant et son attitude non professionnelle. Au fil de neuf épisodes d’une durée d’environ cinq minutes, on verra défiler dans son bureau une tonne de personnalités québécoises qui feront tout en leur possible pour écouter ses conseils sans perdre les nerfs.

Dans chaque capsule, la flamboyante psychologue reçoit deux artistes qui entretiennent des liens sentimentaux, familiaux, professionnels ou amicaux, notamment Mélissa Désormeaux-Poulin et Mani Soleymanlou; Virginie et Bernard Fortin; Michel Charette et François Chénier; ou encore Bianca Gervais et Sébastien Diaz.

Bianca Gervais et Sébastien Diaz réagissent aux propos de la psychologue Jowanne, qui ne croit pas en leur couple parfait. Photo : Radio-Canada

Avec son format court et la participation de personnalités qui jouent leur propre rôle, la série évoque un peu En audition avec Simon, websérie dans laquelle Simon-Olivier Fecteau faisait passer de fausses auditions à de vrais comédiens et de vraies comédiennes, avec une attitude franchement détestable.

Le scénario et les dialogues de Jowanne, la psy des stars sont écrits par Marie-Ève Morency, Suzie Bouchard et David Leblanc. La série sera offerte en ligne à partir du 5 août dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.