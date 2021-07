La cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo en 8 langues autochtones

La cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo sera diffusée en huit différentes langues autochtones par CBC, vendredi.

Il s'agira sans doute d’une expérience amusante et enrichissante, croit William Firth, de la région du Beaufort-Delta, aux Territoires du Nord-Ouest. Il animera l’émission spéciale en Gwich’in.

L'animateur de l’émission Nantaii, diffusée en Gwich’in sur les ondes de CBC dans la région, admet tout de même que de couvrir un tel événement qui met en scène certains concepts lointains, vient avec sa part de défi à la traduction.

Sa langue maternelle n'a pas de mots pour parler de plusieurs disciplines olympiques, explique-t-il. Le lancer du javelot, par exemple, doit être traduit par les mots désignant l’action de lancer une lance.

Nous devons traduire le sport lui-même afin de donner aux gens la possibilité de se l’imaginer , dit-il. Je vais avoir beaucoup de plaisir avec ça.

Ce sera aussi un défi pour Dorothy Stewart, qui anime habituellement une émission de radio en cri de l’Est, Winschgaoug, diffusée à travers les communautés crie de la baie James, au Québec.

Juste pour dire le mot "Olympiques", je peux le dire comme ça, mais je dois ajouter que c’est là où les gens font compétition dans les sports , explique-t-elle.

Elle dit avoir suivi certains cours pour pratiquer le vocabulaire des trois dialectes de sa région, surtout pour pratiquer les termes en lien avec les sports.

C’est un privilège. Je suis fière de pouvoir animer la cérémonie.

Dorothy Stewart anime habituellement son émission de radio en cri de l'Est dans les collectivités de la baie James au Québec. Photo : CBC

L’importance d’une langue

Pour Kowisa Arlooktoo et Jordan Konek, qui co-animeront la cérémonie en inuktitut à partir d’Iqaluit, ce sera aussi une expérience enrichissante.

Beaucoup d’Inuit ne parlent pas ou ne comprennent pas l’anglais, mais ce sont tout de même de grands amateurs de sport , explique Kowisa Arlooktoo. De pouvoir leur expliquer ce qui se passe pendant la cérémonie et ce à quoi s’attendre pendant les jeux, c’est ce qui est enrichissant pour moi.

Pour le journaliste Jordan Konek, cela permettra aussi de démontrer à l’interne ce qu’ils peuvent faire dans leur propre langue.

Le journaliste Jordan Konek et l'animateur Kowisa Arlooktoo animeront la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo en Inuktitut. Photo : CBC

Lorsqu’on va dans les collectivités pour rencontrer les gens, c’est facile de réaliser à quel point la langue est importante , dit-il.

J’ai bien hâte de rendre ça disponible à notre auditoire et de voir la réaction du public , conclut-il.

La cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo sera diffusée en ligne sur l'application CBC Olympics et sur CBC Gem, en cri de l’Est, en gwich’in, en inuktitut, en inuvialuktun, en chipewyan, en déné du Dehcho et déné du Sahtu et en tlicho à 7 h, heure de l’Est, vendredi matin.

L’ensemble de la programmation des Jeux olympiques sera aussi offerte en français, dans la langue des signes québécoise ou en vidéodescription sur l’application Sports de Radio-Canada et sur radio-canada.ca/olympiques.

Avec des informations de Ka’nhehsí:io Deer (Nouvelle fenêtre)