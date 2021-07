L'Islande rétablit le dépistage obligatoire pour les voyageurs vaccinés

Fort d'un taux très élevé de vaccinations et de bons résultats depuis le début de la pandémie, le pays avait également levé toutes ses restrictions intérieures à la fin de juin, ce qui représentait une première européenne.

Les voyageurs arrivant de l'étranger restaient soumis à des contrôles, mais un certificat de vaccination complète ou une preuve d'infection antérieure suffisaient à entrer dans le pays sans autre forme de contrôle depuis la fin de mars.

Désormais, ces voyageurs devront également présenter le résultat d'un test PCR négatif ou d'un test antigénique réalisé moins de 72 heures avant l'arrivée, quel que soit leur lieu de résidence, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

La mesure, qui entre en vigueur le 26 juillet, fait suite à la recrudescence du nombre de nouvelles infections ces derniers jours, aussi bien au niveau national qu'aux frontières.

Les voyageurs non vaccinés doivent, quant à eux, toujours présenter le résultat négatif d'un test PCR effectué moins de 72 heures avant l'arrivée et effectuer un double test PCR, un à l'arrivée puis un second après cinq jours de quarantaine.