Le projet de nouveau CHSLD à Lac-Mégantic avance

Un pas de plus a été franchi en vue de la construction du centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), à Lac-Mégantic.

Par communiqué, le gouvernement indique que l'appel d'offres pour la conception du projet est terminé.

Le début des travaux est prévu en juin 2022.

Le nouveau CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée sera construit sur le site de l'Hôpital Lac-Mégantic. Il comptera 99 lits, incluant trois lits de surcapacité.

Il regroupera en un même lieu les 43 its du CHSLD actuel, de même que les 40 de l'unité de longue durée de l'hôpital.

L'endroit prévoit aussi 16 nouvelles places d'hébergement à la population de Lac-Mégantic.

Le bâtiment sera construit selon le modèle des maisons des aînés et alternatives. Par exemple, les chambres seront toutes individuelles et elles seront dotées d'une douche et d'une toilette adaptées.

La livraison du bâtiment est prévue pour septembre 2025.

À la fin des travaux, l'immeuble abritant le CHSLD actuel sera vendu.