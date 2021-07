Pas de pénurie de foin à l'horizon pour les fermiers cette année

Les fermiers et les éleveurs sont rassurés quant à l'approvisionnement en foin cette année. Le mois de juin a été propice aux récoltes.

Au cours des dernières années, les faibles pluies durant le mois de juin ont fait en sorte que les balles de foin étaient rares et dispendieuses.

Le fermier William Gosselin, de Trudel. Photo : Radio-Canada / René Landry

William Gosselin, un fermier de Trudel, dans la Péninsule acadienne, en sait quelque chose.

Les deux dernières années, j'ai été obligé d'acheter du foin pour plus de 20 000 $ , fait-il remarquer. Ça faisait beaucoup de dépenses. Si on avait eu une autre année comme ça, je ne sais pas ce qu'on aurait fait.

On ne peut rien faire contre dame nature, mais ça prend de l'eau. Une citation de :William Gosselin, fermier de Trudel, dans la Péninsule acadienne.

Selon lui, plusieurs fermiers ont même songé à diminuer la taille de leurs troupeaux.

Vivement la pluie

Heureusement, les fortes précipitations au cours du mois de juin ont changé la donne.

Il y a eu moins de pluie au cours des dernières années. Photo : iStock

C'est très différent cette année , note William Gosselin. Là, déjà, j'ai presque doublé ma récolte de foin cette année. Il y a des fermiers qui n'auraient pas pu passer à travers une autre année comme ça.

Du foin de la Nouvelle-Écosse

La pénurie de foin a donc coûté cher à plusieurs agriculteurs au cours des dernières années.

J'ai vu des balles de foin se vendre à plus de 100 $, selon les régions, indique le fermier. L'an dernier, j'ai été obligé d'acheter mes balles de foin en Nouvelle-Écosse. C'était plus de 30 $ la balle. Mais, il fallait payer quelques milliers de dollars pour le transport jusqu'ici. Ça faisait cher, sans compter l'engrais et l'essence.