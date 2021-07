L’interdiction des feux à ciel ouvert levée en Saskatchewan

L’organisme provincial explique cette décision par des précipitations et des températures plus fraîches . L’interdiction des feux était en vigueur depuis le 2 juillet. Le vice-président des opérations de l'agence, Steve Roberts, confirme que la levée n’empêche pas les villes et les communautés d’imposer leurs propres restrictions.

Lundi midi, il y a 161 feux actifs partout dans la province, ce qui porte à 424 le nombre de feux ayant eu lieu cette année, soit plus du double de la moyenne des cinq dernières années, qui est de 214.

L'interdiction de faire des feux à ciel ouvert visait les terres de la Couronne, les parcs provinciaux et le district administratif du nord de la Saskatchewan.

Mauvaise qualité de l’air partout en Saskatchewan

Au cours de la matinée de lundi, Environnement et Changement climatique Canada a émis un bulletin spécial sur la qualité de l’air pour l’ensemble de la province.

Les avis sur la qualité de l'air pourraient être en vigueur jusqu'à ce qu'aux moins certains des incendies soient éteints, a annoncé David Phillips, météorologue à l'agence fédérale.

Nous savons que les conditions sont réunies pour que cela fasse la une pour le reste de l'été. Une citation de :David Phillips, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada

Certains des symptômes que les gens peuvent ressentir à la suite de l'inhalation de fumée comprennent une augmentation de la toux, une irritation de la gorge, des maux de tête ou un essoufflement.

Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, comme l'asthme, sont particulièrement à risque , indiquent les avis.

L’agence fédérale rappelle aux citoyens de prendre les précautions nécessaires contre la fumée, de vérifier régulièrement les prévisions météorologiques et de limiter le temps passé à l'extérieur, si nécessaire.

Avec les informations de Cory Coleman et Laura Sciarpelletti