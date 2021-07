Le dernier repos d’un guerrier pied-noir « préhistorique »

Le morceau de squelette a été trouvé en juillet 1979 dans les eaux de la rivière Old Man, entre Fort Macleod et Lethbridge, dans le sud de l’Alberta. L’homme qui a fait la découverte lors d’une séance de plongée a confié le crâne au détachement de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) de Fort Macleod.

Celui-ci a été envoyé à Edmonton puis au département d'anthropologie de l’Université de l’Alberta. Selon l’analyse effectuée à l’époque, les restes auraient appartenu à un homme âgé de 60 ans ou plus.

Aucune datation précise n’a été fournie à part que le crâne était très vieux, préhistorique et donc d’origine autochtone , selon la GRCGendarmerie royale du Canada .

L’actuel sergent du détachement de Fort Macleod, Bryan Mucha, ne s’explique pas pourquoi, mais l’artefact a été rendu à l’auteur de la découverte qui l’a gardé jusqu’en 2017.

Une fois de nouveau en possession du crâne, le sergent Bryan Sucha a entamé des démarches auprès des aînés de la Nation Pied-Noir pour déterminer la meilleure manière de procéder avec la découverte.

C’était absolument nécessaire pour moi de le retourner à son peuple. Une citation de :Sergent Bryan Mucha, GRC de Fort Macleod

Nous vivons ensemble sur ces terres qui ont appartenu aux Pieds-Noirs. C’est important de continuer à bâtir cette relation , explique le sergent Mucha.

Une cérémonie traditionnelle d’enterrement a été conduite le 26 juin sur le territoire de la nation Blood qui fait partie de la Confédération des Pieds-Noirs. Le crâne enveloppé dans une couverture traditionnelle a été placé dans une boîte et enterré à la confluence des rivières Belly et Old Man, non loin du lieu de sa découverte.

Selon le sergent Mucha, une cinquantaine de personnes on assisté à la cérémonie dont plusieurs aînés de la nation Blood et des danseurs. Des membres de la GRCGendarmerie royale du Canada ont été invités.

Cette histoire n’a rien à voir avec moi, à part que j’ai été le gardien de ce crâne pour un moment. Mais être invité à la cérémonie, c’était vraiment agréable , raconte le sergent.

L’analyse de 1979 ayant révélé des fractures antérieures à la mort, les aînés ont déterminé que le crâne appartenait sûrement à un guerrier.