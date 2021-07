Soulagement au N.-B. quant à l’ouverture partielle des frontières fédérales

Dès le 9 août prochain, les voyageurs en provenance des États-Unis qui sont complètement vaccinés pourront voyager au Canada à des fins personnelles.

Pour Nicole Morneault, c’est un pas dans la bonne direction. Cette résidente d’Edmundston, dans le nord-ouest de la province, n’a pas eu l’occasion de se réunir avec sa famille depuis bientôt deux ans.

Mes deux sœurs habitent à Madawaska Maine, qui est juste ici, l’autre bord du pont , explique la résidente d’Edmundston.

Ses soeurs ont toujours occupé une place importante dans son quotidien. Ses frères, heureusement, habitent pour leur part au Nouveau-Brunswick.

Nicole Morneault et sa soeur Ghislaine ont bien hâte de passer du temps ensemble. Photo : Avec la gracieuseté de Nicole Morneault

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les trois femmes ont été séparées par la distance. L'ennui s’est vite installé chez elles.

Rolande, je ne l’ai pas vu depuis janvier 2019, je trouve ça difficile, je m’ennuie. Mes deux sœurs, ce sont des personnes âgées, on a besoin de se voir , confie-t-elle.

Mme Morneault s’est donc réjouie d’apprendre qu’un assouplissement des restrictions prendrait place aux frontières canado-américaines. Elle espère que les prochaines semaines les rapprocheront ses sœurs et elle.

On attendait [la nouvelle], mais chaque fois on disait que ce n’était pas possible [d’ouvrir les frontières], qu’il fallait attendre encore un peu , explique Nicole Morneault.

Je comprends que la santé des gens passe avant toute chose, c’est juste que c’est rendu extrêmement difficile d’être loin de nos familles.

Le maire d'Edmundston, Éric Marquis, croit que c'est une excellente nouvelle pour les gens qui habitent au Maine et qui profitent habituellement des services offerts dans les municipalités canadiennes voisines.

Le maire d'Edmundston Éric Marquis Photo : CBC / Gary Moore