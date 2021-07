Windsor doit se prononcer sur un programme de lutte contre le racisme

L'initiative est un partenariat avec le Conseil multiculturel de Windsor et du comté d'Essex (MCWEC), qui a présenté une proposition pour le programme.

Le financement serait consacré à divers efforts, notamment l'éducation et la sensibilisation du public, les stages, les bourses d'études et les subventions au développement, ainsi que l'interprétation du patrimoine.

Les motions présentées au conseil municipal approuvent le partenariat entre la Ville et le MCWEC Conseil multiculturel de Windsor et du comté d'Essex pour la conception et la mise en œuvre de l'initiative cette année et l'an prochain. L'allocation de 200 000 $ à l'organisation pour la mise en place et la réalisation du programme y est également approuvée.

Selon le maire de Windsor, Drew Dilkens, ce programme vise à favoriser la compréhension et l'acceptation.

Il s'agit d'une question complexe et nous n'essayons pas simplement de mettre des panneaux d'affichage pour dire "arrêtez le racisme". Il s'agit d'une campagne et d'une initiative plus détaillées et plus ciblées , a-t-il expliqué au micro de l'émission Windsor Morning.

Le maire de Windsor a ajouté avoir obtenu l'approbation pour que les fonds soient alloués dans le cadre du budget 2021, dans la foulée de la prise de conscience mondiale sur le racisme anti-Noir qui a été déclenchée par le meurtre de George Floyd.

La réunion du conseil municipal sur ce dossier commence lundi en début d'après- midi.