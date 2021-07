Crise à l’urgence de Gatineau : la réouverture dimanche s’est bien déroulée

L’urgence a rouvert dimanche, après avoir été fermée depuis le 30 juin. Une cinquantaine de patients s'y sont présentés ainsi qu'une dizaine d’ambulances, confirme le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux lundi, lors d'un point de presse organisé devant l'hôpital.

Ça s’est bien déroulé, les choses vont bien , soutient la directrice des soins infirmiers, Marie-Ève Cloutier. On travaille très fort à continuer toute l'équilibration des horaires, mais on a leur soutien [aux infirmières] et on veut travailler avec elles pour avoir une ouverture [complète de l’urgence] d'ici quelques semaines.

Actuellement, toutes les personnes qui se présentent à l'urgence de Gatineau entre 8 h et 18 h peuvent y être soignées. Cependant, la clientèle acceptée est réduite en soirée et pendant la nuit. Seuls les femmes enceintes, les enfants et les personnes aux prises avec un problème de santé mentale peuvent y être admis.

Marie-Ève Cloutier, directrice des soins infirmiers, la Dre Marie-Hélène Folot, cheffe du département des urgences, et Samuel Larouche, infirmier à l’urgence de l’Hôpital de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Le recrutement, le défi principal

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais espère rouvrir l'urgence complètement d'ici quelques semaines, mais les responsables présents au point de presse lundi n’ont pas été en mesure de préciser une date exacte.

Le premier critère, c'est qu'on a besoin de 12 infirmières supplémentaires pour avoir une structure de poste qui est capable de fonctionner sur les 3 quarts de travail , précise Mme Cloutier. Donc le premier critère, c'est le recrutement. Comme vous savez, on n’a pas des infirmières à tous les coins de rue, mais on travaille à des stratégies de recrutement.

Le bris de service à Gatineau continue d’avoir un impact sur les autres hôpitaux. Dans ceux de Hull et de Papineau, le taux d’occupation dans les urgences est de 156 % et de 100 % respectivement lundi.

La Dre Marie-Hélène Folot, cheffe du Département d'urgence de l'Outaouais, devant l'hôpital de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Les médecins qui travaillaient à Gatineau sont revenus pendant l'ouverture, ça se passe bien, soutient la Dre Marie-Hélène Folot, cheffe du département des urgences. Au niveau du soir et de la nuit, je continue à mettre plus de médecins à Hull pour compenser la fermeture partielle.

De son côté, le Syndicat des professionnels en soins de l’Outaouais (SPSO) souligne la grande collaboration entre la direction et les employés.

La présidente par intérim, Karine D'Auteuil, soutient que des membres de la direction étaient sur place pour prêter main-forte aux infirmières.

L'équipe de Gatineau est très contente de cette présence accrue [de la direction]. Nous, le syndicat, on est content que ça se soit bien passé, surtout que ça vient donner un souffle pour les équipes de Papineau et de Hull, souligne-t-elle.

Mme D’Auteuil en a profité pour réitérer les demandes du syndicat dans le dossier, entre autres, en exigeant des gestes concrets de la part du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Il faut que le ministre Dubé donne les outils nécessaires à la direction pour avoir de la rétention et de l’attraction. On ne peut pas avoir ça sans mettre sur la table de l'argent. Aller chercher une prime frontalière, ça devrait être la priorité du ministre Dubé pour faire de la rétention en Outaouais , conclut-elle.

Vendredi dernier, le ministre de la Santé a souligné que Québec avait demandé aux médecins généralistes de prendre plus de patients et aux Groupes de médecine familiale (GMF) de prolonger leurs heures d’ouverture.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka et de Frédéric Pepin