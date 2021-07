La FANE sonde les partis politiques de la Nouvelle-Écosse

On comprend très bien que la communauté acadienne ne fera pas partie des plateformes des différents partis politiques lors de ces élections-ci, comme toute autre élection , souligne la directrice générale de la FANEFédération acadienne de la Nouvelle-Écosse , Marie-Claude Rioux.

Le but du questionnaire, c’est d’abord et avant tout de forcer les partis politiques à penser à nous et à penser aux questions qui sont directement liées à la communauté acadienne de la Nouvelle-Écosse.

Une citation de :Marie-Claude Rioux, directrice général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse