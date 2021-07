À l'occasion, une dizaine d'artistes et humoristes ont performé sur la scène, dont Loud, Paul Daraîche et P-A Méthot.

LOUD a donné son tout premier spectacle depuis le début de la pandémie. Photo : Gracieuseté : Festival Éole en musique

Le directeur général du festival, Sébastien Noël, dresse un bilan positif du festival qui a été mis en œuvre dans le respect des mesures sanitaires. Les festivaliers étaient notamment divisés en 10 zones délimitées de 250 personnes.

Pour nous c’est une réussite sur toute la ligne. Une citation de :Sébastien Noël, directeur général du Festival Éole en musique

Les festivaliers ont vraiment collaboré, tout le monde avait le sourire aux lèvres , lance M. Noël. Il confirme que l'équipe n'a eu à faire aucune intervention quant au respect des mesures sanitaires en vigueur sur le site.

Les spectateurs, les travailleurs de scène et toute l’équipe avaient hâte de retrouver un « semblant de festival normal » selon le directeur général.

Le directeur du Festival Éole en musique, Sébastien Noël (archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Sébastien Noël soutient toutefois que l'achalandage était moins important que dans les années précédentes.

Il y a des gens qui ont pris leurs vacances, on est sorti quand même tard et évidemment avec les normes de la santé publique, on ne pouvait pas mettre le même nombre de personnes que d’habitude. On s'y attendait, c’était tout à fait normal, mais somme toute, on est content de l’énergie qui se dégageait , affirme-t-il.

Une première performance depuis la pandémie

La DJ Ève Salvail, qui faisait partie des invités, a réalisé son tout premier spectacle depuis la pandémie, jeudi, lors de la première soirée du Festival Éole en musique.

La Matanaise d'origine est satisfaite de sa performance, malgré quelques problèmes techniques.

De revenir chez moi, c’est touchant parce qu’avec la pandémie l’an dernier, je n’ai pas pu y aller. Ça m'a fait du bien. Une citation de :Ève Salvail, DJ

La mannequin, DJ et entrepreneure Ève Salvail (archives) Photo : Radio-Canada / Étienne Côté-Paluck

Je voyais dans le visage des gens comment ils étaient contents d’être là à un concert. Ça amène une espèce de fermeture sur cet épisode de pandémie, ça donne de l’espoir , explique-t-elle.

Le festival s'est clôturé avec des feux d'artifices afin de remercier le public d'avoir participé à l'événement, malgré la pandémie.