Les marchés boursiers secoués par le variant Delta

La plupart des places du Vieux Continent s'enfonçaient de plus de 3 % : vers 14 h 30 GMT, Paris reculait de 3,09 %, Francfort de 3,04 %, Milan de 3,79 %. Londres limitait son recul à 2,62 %.

Même déprime à Wall Street, où l'indice vedette Dow Jones a plongé de plus de 2 % peu après l'ouverture. Vers 14 h 40 GMT, il reculait de 2,20 %, tandis que l'indice élargi S&P 500 perdait 1,72 % et le NASDAQ, à forte composante technologique, 1,35 %.

L'aversion au risque est restée jusqu'à présent le thème dominant de la séance avec une baisse des actions qui a été assez brutale , résume Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

En cause : la progression du variant Delta du coronavirus, qui risque de compromettre la reprise tant attendue notamment sur le front du tourisme.

Dans ce contexte, les investisseurs préféraient se reporter vers des actifs considérés comme plus sûrs, en particulier les obligations d'État, ce qui faisait en conséquence reculer les taux d'intérêt des dettes souveraines en Europe et aux États-Unis.

Le rendement des obligations de l'État américain à 10 ans chutait ainsi à 1,18 % vers 14 h 30 GMT, au plus bas depuis début février, contre 1,29 % à la clôture de vendredi.

Les investisseurs mondiaux sont de plus en plus anxieux et vendent des actions, des matières premières et même des cryptomonnaies pour acheter des bons du Trésor américain. Une citation de :Edward Moya, analyste chez Oanda

Retour des restrictions dans certains pays

Sur le plan sanitaire, la hausse du nombre de cas de COVID-19 inquiète toutes les régions du monde, mais plus particulièrement l'Europe, où les autorités commencent à remettre en place des restrictions d'accès.

En France, le Conseil des ministres adopte lundi un projet de loi intégrant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le passeport sanitaire.

À contre-courant cependant, le Royaume-Uni jette le masque et supprime la plupart des restrictions liées à la pandémie ce lundi, une étape redoutée par nombre de scientifiques et de responsables politiques, d'autant que le pays est désormais celui du continent le plus touché en nombre de cas.

Le médecin-chef des États-Unis a également déclaré dimanche être profondément préoccupé quant à la situation dans le pays à l'automne, tandis qu'à Tokyo, les craintes d'un foyer d'infection au Village olympique se renforcent à quatre jours de la cérémonie d'ouverture.

Une autre crainte pour les investisseurs est le retrait potentiel du soutien monétaire des banques centrales à moyen terme, selon M. Razaqzada, même si à l'occasion de sa réunion jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir une rhétorique accommodante.

Le secteur du tourisme pâtissait particulièrement de la situation sanitaire et des nouvelles restrictions prises en Europe. Le croisiériste Carnival perdait 10,14 % tandis que dans l'aérien, Easyjet abandonnait 8,32 %, IAG 6,15 %, Air France 4,74 % et Lufthansa de 4 %.

Les prix du pétrole chutaient de quelque 5 % lundi, plombés par la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés d'augmenter leur production alors que la remontée des cas de COVID-19 menace de lester la demande mondiale.