La carpe : boudée par les uns, prisée par les autres

Le chef Jason Kacprzak garde de bons souvenirs des plats de carpe servis dans sa famille à noël. Photo : Jason Kacprzak

« La carpe est un poisson qu'on servait lors de grandes fêtes, comme Noël. C'est la pièce de résistance », explique le chef, la comparant à la dinde des Québécois. « C'était super bon et j'adorais ça, c'était festif » se rappelle-t-il.

La carpe était un repas de fête dans la famille Kacprzak. Photo : Jason Kacprzak

Apprêter la carpe

Il comprend que les gens qui ont goûté à ce poisson sans savoir l'apprêter ne l'ont pas aimé. La carpe est un poisson qui vit dans les cours d'eau au fond vaseux comme dans le lac Saint-Pierre. Il se nourrit de ce qu'il trouve au fond.

Les pêcheurs de Team Carpe Aventure parlent d'un poisson qui goûte la vase. Jason Kacprzak abonde dans le même sens. « On ne peut pas seulement en faire des filets et les faire poêler, c'est moins savoureux », explique le chef. Il est nécessaire de traiter la chair avant de la manger. « On peut faire tremper le poisson dans du lait ou de l'eau salée avant de le manger » donne-t-il en exemple.

Dans sa famille, après une nuit à tremper, la carpe était braisée avec de l'ail et du citron. Jason Kacprzak aimerait avoir accès à de la carpe pour faire vivre ses traditions familiales.

Dans un autre ordre d'idées, la carpe allemande, aussi appelée la carpe commune, n'est pas à confondre avec la carpe asiatique, dont la présence menace des écosystèmes du fleuve Saint-Laurent.