Affaire Dafonte Miller : le policier Michael Theriault perd son appel

Michael Theriault a été reconnu coupable de voies de fait simples contre sa victime, qui a perdu l'usage d'un oeil dans la confrontation. Il avait en revanche été acquitté de deux accusations plus sérieuses de voies de fait graves et d'obstruction à la justice.

La défense du policier avait demandé en mai dernier aux trois juges de la Cour d'appel d'acquitter son client ou d'ordonner un nouveau procès, ou alors de réduire la peine s'ils confirmaient le verdict de culpabilité.

Elle avait qualifié le verdict de déraisonnable basé sur une évaluation erronnée des preuves dans cette affaire.

La défense avait ajouté que Dafonte Miller s'était parjuré à la barre des témoins lors du procès à l'hiver 2020 et qu'il avait commis un méfait cette nuit-là, en présentant un faux récit des événements .

Elle avait enfin soutenu que le juge de première instance avait trop mis l'emphase dans son verdict sur la dénonciation de la violence contre les Noirs dans la société canadienne.

Le juge Di Luca a correctement conclu que l'affaire très médiatisée nécessitait une dénonciation accrue et j'approuve son approche , écrit en revanche le juge Michael Tulloch dans sa décision publiée lundi.

Dafonte Miller a perdu l'usage de son oeil gauche. Photo : Unité provinciale des enquêtes spéciales

Depuis sa condamnation, l'agent Theriault est toujours suspendu de son service sans salaire.

Une fois que tous ses recours auront été épuisés au criminel, il pourra être traduit devant un tribunal disciplinaire de son employeur pour inconduite professionnelle.

Appel des procureurs

La Couronne soutenait pour sa part en appel que le juge de première instance a commis une erreur en décrétant un acquittement dans cette affaire contre le policier et son frère, Christian Theriault, qui avait également pris part à l'altercation.

Les procureurs affirmaient que le juge Joseph Di Luca, de la Cour supérieure de l'Ontario, avait mal pesé la portée de la légitime défense dans cette affaire.

Le juge n'avait en effet pu écarter du revers de la main l'idée que Dafonte Miller ait pu saisir, en premier, la barre de métal pour se défendre contre les frères Theriault qui le pourchassaient dans la rue pour avoir volé de la monnaie dans la camionnette de leurs parents. En ce sens, il est possible que les frères aient agi par légitime défense.

C'est avec cette même barre de métal que le jeune homme Noir a été violemment battu par la suite.

Michael Theriault au moment du prononcé de la sentence au tribunal d'Oshawa à l'automne 2020. Photo : Pam Davies

La Couronne avait expliqué que le juge avait séparé en différentes parties de façon inappropriée les faits liés à la poursuite au lieu de voir l'ensemble de l'agression comme la seule et même suite d'événements .

Selon elle, le juge aurait conclu autrement qu'à l'acquittement s'il avait pris en compte tous les moments de l'agression pour réaliser que les frères Theriault n'étaient pas en position de légitime défense.

Au contraire, ils ont affiché de façon explicite un comportement menaçant et violent dès le début [contre la victime] sans même s'être identifiés au préalable , avait précisé la procureure Susan Reid.

La Couronne avait toutefois fait savoir qu'il n'était pas dans l'intérêt public d'ordonner un nouveau procès, si la Cour d'appel rejetait la requête du policier.

À ce sujet, la Cour d'appel écrit que son rejet ne signifie pas pour autant que la Couronne ait tort ou raison dans ses arguments et évoque des économies de temps et d'argent puisque sa cause n'a plus lieu d'être.

Retour sur le procès

Dans sa sentence, le juge Di Luca avait expliqué que le crime de Michael Theriault contre Dafonte Miller avait été gratuit et violent, qu'il avait même failli à son devoir de policier et que sa victime était vulnérable et sans défense.

Le magistrat avait rappelé que l'agent Theriault s'était servi d'un tuyau au moment où le jeune Noir de 19 ans tentait de chercher de l'aide.

Il avait soutenu que la peine devait être proportionnelle à la gravité du crime et que la prison était donc justifiée.

Le juge avait ajouté qu'il fallait envoyer un message clair aux corps de police et ne pas ébranler la confiance de la population dans l'administration de la justice.

L'avocat Julian Falconer représente la famille de Dafonte Miller au civil dans cette affaire. Photo : CBC/Martin Trainor

Dafonte Miller poursuit les polices de Durham et de Toronto pour avoir tenté de camoufler toute l'affaire. L'avocat Julian Falconer qui représente la famille de la victime parlait à l'époque d'une sentence historique.

Pour la première fois, il y a un juge qui a vraiment incorporé la notion de racisme dans son jugement , avait-il dit.

Le magistrat avait effectivement tenu compte des relations tendues entre la police et la communauté noire, en précisant toutefois que son châtiment contre le policier n'était pas un acte de vengeance pour d'autres cas d'inconduite policière.

Julian Falconer doit réagir à la décision de la Cour d'appel plus tard cet après-midi en conférence de presse.

