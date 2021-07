Certains Saskatchewanais portent encore le masque par précaution

Le constat est clair pour certains commerçants, comme la gérante de McQuarries Tea & Coffee Merchants à Saskatoon, Darcy Anton.

Une majorité de clients continuent de le porter , a-t-elle affirmé.

Ils savent que nous sommes une petite entreprise familiale et ils aiment contribuer à assurer notre sécurité. Nous leur en sommes donc très reconnaissants , a déclaré Mme Anton.

Dans son entreprise, le personnel est toujours tenu de porter un masque.

Se protéger et protéger les autres

La propriétaire du Herbs 'n' Health de Saskatoon, Robin Thurlow, estime que 75 à 80 % des gens portent encore des masques dans son magasin d'alimentation.

J’ai encouragé mes clients à porter un masque et je suis reconnaissante qu'ils m’écoutent , a-t-elle expliqué.

Il y a tellement de gens qui n'ont pas pu se faire vacciner pour diverses raisons ou dont la santé est compromise , a déclaré Mme Thurlow. Nous voulons faire de notre mieux pour protéger tout le monde et nous protéger nous-mêmes. C'est le consensus que j'obtiens également de mes clients , a commenté Mme Thurlow.

Des masques aussi à Regina

Même si la restriction est levée, je me sens plus à l'aise de porter le masque quand je vais au centre commercial ou là où il y a plus de gens, et surtout quand je vois le variant Delta aux nouvelles , a déclaré Youngseo Lee, habitante de Regina.

Celle-ci portait déjà des masques avant la pandémie afin de se réchauffer en hiver et de protéger son visage du soleil en été.

Donc pour moi, porter un masque à cause du COVID ne me semble pas vraiment hors norme , a-t-elle précisé.

Le port du masque encore tout l’été

Le médecin hygiéniste principal de l'Autorité de la Santé en Saskatchewan (SHA), Cory Neudorf, affirme qu'il est difficile de déterminer exactement quand les gens n'auront plus besoin de masques, car les risques d'infection varient en fonction des activités quotidiennes .

Il prévoit toutefois que, dans un souci d'optimisme, les masques ne seront plus nécessaires à l'automne, mais cela dépendra du taux de vaccination .

Au cours de l'été, nous continuerons à voir le nombre de cas diminuer. Et il y aura probablement un moment à la fin de l'été, ou au début de l'automne, où il y aura de moins en moins d'endroits où les masques seront nécessaires , a-t-il déclaré.

Le Dr Neudorf estime toutefois qu’une nouvelle vague de COVID-19 n’est pas à exclure à l’automne si le taux de vaccination continue de stagner.

Avec les informations de Yasmine Ghania