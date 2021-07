COVID-19 : 130 nouveaux cas et aucun décès en Ontario

Santé publique Ontario confirme 130 nouvelles infections, mais aucun décès de plus lundi.

C'est la première fois depuis une semaine et la troisième journée ce mois-ci pour laquelle aucun décès supplémentaire n'est recensé.

Il y a 18 nouveaux cas de COVID-19 à Toronto, 17 dans la région de Peel, 16 dans la région de Waterloo, 14 à Hamilton, 10 dans la région de Grey Bruce et 10 dans la région de Middlesex-London.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 155, soit légèrement plus que la moyenne des trois derniers jours, mais en deçà de la moyenne d'il y a une semaine (184).

Hospitalisations

Il y a 10 hospitalisations de plus, pour un total de 115.

Nombre de patients aux soins intensifs : 151 (+1)

Nombre de patients sous respirateur : 94 (-5)

Il y a 153 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs est de 1355 (-23).

Vaccination

Seulement un peu plus de 91 300 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dimanche, alors que le nombre de personnes obtenant une première dose stagne dans la province.

C'est la première fois depuis le 31 mai que moins de 100 000 doses sont administrées en une journée.

Un peu plus de 80 % des Ontariens de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose, alors que 63 % sont pleinement vaccinés.

Dépistage

Moins de 11 600 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 1 %, comme dimanche.