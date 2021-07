Pluies de commémorations pour le déluge de 1996

La cérémonie avait lieu sur la passerelle près du barrage géré par la Ville qui alimente la centrale hydro-électrique de la rivière aux Sables.

La mairesse Josée Néron était sur place, de même que la présidente de l’arrondissement de Jonquière et candidate à la mairie, Julie Dufour, et le conseiller municipal Jimmy Bouchard. Les députés Sylvain Gaudreault et Mario Simard ont également participé à la commémoration.

Dans son allocution, Josée Néron a souligné à quel point l'événement de 1996 a permis au gouvernement de structurer les mesures d'urgence en cas de catastrophe. Le député péquiste Sylvain Gaudreault a pour sa part fait un lien entre le déluge du Saguenay et les pluies torrentielles en Europe actuellement, de même que les feux en Californie et dans l'Ouest canadien.

D’autres cérémonies sont prévues lundi, dont l’une près de la pyramide des Ha! Ha! dans l’arrondissement de La Baie en matinée.

Un autre rassemblement doit avoir lieu à 11 h sur le site de la Petite maison blanche dans l’arrondissement de Chicoutimi. La vice-première ministre Geneviève Guilbault sera présente ainsi que le leader du gouvernement aux Communes, Pablo Rodriguez.

Avec les informations de Gilles Munger