Des plaintes jugées recevables après la nomination de la gouverneure générale

De passage à l’émission Les matins d’ici, le commissaire Théberge a dit qu’il n’était pas surpris que l’on compte désormais près de 200 plaintes portant sur la nomination de Mary Simon.

Le 13 juillet, Radio-Canada rapportait que le Commissariat aux langues officielles du Canada avait reçu 59 plaintes à ce sujet.

Inuk originaire de Kangiqsualujjuaq, au Nunavik, l’ancienne ambassadrice du Canada au Danemark parle l'inuktitut et l'anglais, mais pas le français.

Mary Simon a prononcé les premiers mots de son allocution en inuktitut lors de l'annonce de sa nomination à titre de gouverneure générale du Canada, au Musée canadien de l'histoire à Gatineau, le 6 juillet 2021. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Je m’attendais à des plaintes parce que, pour un très grand nombre de Canadiens, la question des langues officielles et de dualité est très importante pour eux. Le nombre de plaintes continue d'augmenter. Une citation de :Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

Dans les prochaines semaines et mois, nous allons enquêter sur ces plaintes, qui démontrent un intérêt marqué dans les langues officielles , ajoute le commissaire. On reconnaît ses qualités personnelles [à Mme Simon], on reconnaît sa contribution, mais c’est toujours une question de : est-ce qu’on établit un précédent pour la nomination de hauts dirigeants au Canada dans les années à venir.

Le commissaire souligne que l’enquête se penchera sur le processus de nomination et non sur l’individu choisi par le gouvernement fédéral.

La loi sur les langues officielles s’applique aux institutions fédérales et non à des individus. Ce sont des enquêtes qui vont porter sur le Bureau du Conseil privé (BCP). Ça ne porte pas sur Mme Simon, mais sur le processus qui a mené à sa nomination , précise M. Théberge.

Il faut se rappeler que très souvent, c’est ce bureau qui est impliqué dans la nomination de hauts dirigeants, des nominations importantes. C’est important de se rappeler, dans le processus de nomination, de tenir compte non seulement de la diversité, non seulement de l’inclusion, mais des langues officielles et de s'assurer que ces valeurs ne sont pas mutuellement exclusives , ajoute-t-il.

La cérémonie d'installation de la 30e gouverneure générale du Canada est prévue le 26 juillet. Mary Simon devient la première Autochtone à représenter la monarchie britannique en 154 ans d’histoire.