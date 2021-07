Un cas de COVID-19 sur le NCSM Halifax

Le navire est de retour d’une mission de six mois dans les eaux européennes, et a dû suivre le protocole de dépistage avant l’arrivée en terre néo-écossaise.

Le seul membre de l’équipage qui a reçu un résultat positif s’est avéré asymptomatique et est actuellement en isolement.

Aucune personne à bord n’a de symptômes de la COVID-19.

Le navire, arrivé au quai à l’Arsenal canadien de Sa Majesté lundi matin, demeurera amarré à titre préventif. Des tests de dépistages seront à nouveau effectués sur l’ensemble de l’équipage.

Il est regrettable que nous ne puissions pas profiter d’un accueil traditionnel au retour d’un long déploiement, mais notre priorité est la santé et la sécurité de nos marins et de leurs familles et nous ferons tout notre possible pour que leurs retrouvailles se fassent le plus rapidement et de la façon la plus sécuritaire possible , peut-on lire dans un communiqué de presse des Forces armées canadiennes.

La santé publique surveille de près la situation et un plan sera mis en place sous peu.