Un ancien prisonnier de la prison Stony Mountain poursuit le gouvernement fédéral

Un ancien prisonnier de la prison Stony Mountain, située au Manitoba, poursuit le gouvernement fédéral et le médecin de l’établissement carcéral. Il allègue que ce dernier n’a pas réussi à établir un bon diagnostic après qu’un accident d’haltérophilie l’a laissé partiellement paralysé et avec une blessure au dos.

Colton Parkes réclame 7 millions de dollars de réparations financières, alléguant qu’aucun agent correctionnel ou le médecin de Stony Mountain n’a donné des soins médicaux appropriés , malgré les multiples plaintes faisant état d'aggravation des symptômes sur une période d’une semaine.

M. Parkes, âgé de 23 ans, vit maintenant en Saskatchewan, mais il jouait au football à l’école secondaire à Winnipeg. Il dit avoir été blessé et qu’on lui a prescrit des analgésiques narcotiques, ce qui a conduit à une dépendance.

Il avait été condamné à trois ans de prison en novembre 2019 pour des infractions liées aux armes à feu et la possession de biens criminellement obtenus de plus de 5 000 $, selon le Brandon Sun.

Dans une déclaration déposée à la Cour du Banc de la Reine, M. Parkes raconte que l’événement s’est produit le 28 décembre 2019 et qu’il avait entendu un bruit anormal et senti une douleur aiguë dans le bas de son dos en faisant de l'haltérophilie. Il a immédiatement ressenti une perte de sensations dans les pieds et les orteils.

Selon le document déposé en cour, M. Parkes allègue avoir été examiné par le médecin deux jours après l’incident. Il lui a diagnostiqué une hernie discale. Il affirme aussi avoir réclamé un test d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Le médecin, affirme-t-il, l’a accusé d’avoir recherché de la drogue , a refusé de prescrire des médicaments et a déclaré que la blessure guérirait naturellement avec le temps .

Le 4 janvier 2020, Colton Parkes est transporté au Centre des sciences de la santé à Winnipeg. Un examen IRM a révélé un abcès dans le bas du dos qui écrasait un nerf. M. Parkes affirme avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence pour retirer l’os autour de l’abcès.

M. Parkes soutient que le gouvernement fédéral, comme représentant du procureur général, a connu des ratés à plusieurs niveaux, entre autres sur le plan de la sécurité d’une personne telle que le stipule la Charte des droits et libertés.

Aucune défense n’a été déposée et les dates de procès dans cette affaire n’ont pas été fixées.