Les demandes de groupes musulmans à l'approche du sommet sur l'islamophobie

Le Conseil national des musulmans canadiens formule 60 recommandations dans la foulée de l'attaque qui a fait quatre morts à London, en Ontario, et en prévision du sommet fédéral sur l'islamophobie jeudi.

Le gouvernement Trudeau a annoncé le mois dernier la tenue d'un sommet national national sur l'islamophobie le 22 juillet, et d'un autre sommet sur l'antisémitisme, après que quatre membres d'une famille musulmane ont été happés mortellement à London. Un conducteur de 20 ans est accusé de terrorisme.

La réalité : ce n'est pas nouveau pour les musulmans au Canada. On n'a qu'à penser à l'attaque à la mosquée de Québec, à la mort de Mohamed-Aslim Zafis à la mosquée IMO de Toronto, aux agressions violentes contre des femmes racialisées portant le hijab ou aux rassemblements haineux devant des mosquées , rappelle le Conseil national des musulmans canadiens.

Les demandes du Conseil s'adressent aux gouvernements fédéral, provincial et municipaux.

Parmi ces requêtes :

Réformer le Code criminel pour mieux faire face aux crimes haineux, y compris sur Internet

Exiger que tous les juges suivent une formation contre l'islamophobie

Accorder du financement pour renforcer la sécurité dans les mosquées au pays

Créer immédiatement un bureau de rapporteur spécial sur l'islamophobie

Formuler des stratégies provinciales contre l'islamophobie pour sensibiliser les élèves

Lancer des campagnes municipales contre le racisme

Des groupes musulmans doivent organiser des points de presse lundi à London, Toronto, Québec et Edmonton pour marquer le coup.

On ne peut pas rester les bras croisés et attendre que d'autres vies soient perdues. L'islamophobie est létale et il faut agir immédiatement , peut-on lire dans un communiqué du Conseil national des musulmans.

Le Conseil souhaite qu'un document compilant les engagements des différents niveaux de gouvernement soit publié immédiatement après le sommet national sur l'islamophobie, suivi d'un rapport 60 jours plus tard avec des échéanciers précis pour la réalisation de ces promesses.

Plus de détails à venir