Jack Layton : un concert, dix ans après sa mort

La famille et les amis de l'ancien chef du NPD à Ottawa Jack Layton tiendront un événement virtuel le mois prochain pour souligner le dixième anniversaire de son décès.

Il comprendra un concert le 22 août avec des prestations de Steven Page, William Prince, Donovan Woods, Raffi, Rupi Kaur, David Suzuki, Sarah Harmer et Tim Baker.

L'événement fait partie du projet « L'héritage Layton », qui vise à rassembler les gens et à soutenir le militantisme pour la justice sociale et la réconciliation tout en célébrant le message d'amour, d'espoir et d'optimisme du défunt politicien.

Le projet a été lancé en juin avec une annonce révélant que les candidatures avaient été ouvertes pour une nouvelle bourse universitaire et deux nouveaux prix à remettre au nom de Jack Layton.

M. Layton a conduit le NPD vers son meilleur résultat aux élections fédérales de 2011, balayant le Québec pour faire passer le parti de son éternel troisième ou quatrième rang au statut d'opposition officielle.

Un peu plus de trois mois après cette percée électorale historique, Jack Layton, qui avait déjà lutté contre le cancer de la prostate, est décédé après s'être fait diagnostiquer un nouveau cancer.

Son fils Mike Layton, qui est conseiller municipal à Toronto, a dévoilé la liste de participants à l'événement le jour de ce qui aurait été son 71e anniversaire. Il a fait l'annonce en visitant une statue à l'effigie de son père.