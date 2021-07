Un homme perd la vie dans un accident de VTT en Haute-Gaspésie

L'homme, qui venait de la région de Richelieu en Montérégie, aurait effectué une sortie de route alors qu'il conduisait un véhicule de type côte à côte dans un sentier fédéré en Haute-Gaspésie.

Il aurait perdu le contrôle de son véhicule, à la suite de ça il a été gravement blessé et transporté vers un centre hospitalier car on craignait pour sa vie, et malheureusement en soirée [dimanche] on a eu la confirmation que l'homme de 43 ans avait succombé à ses blessures , explique le sergent Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec.

Toujours selon la SQSûreté du Québec , la vitesse pourrait être en cause et le conducteur n'aurait pas porté sa ceinture de sécurité adéquatement.

La passagère qui l'accompagnait a subi des blessures mineures.