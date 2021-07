Le Festival d'été de Québec déclare mission accomplie

On est très fébriles ce soir, de donner un spectacle ici! , a lancé avec aplomb la chanteuse, Emmanuelle Proulx, d’entrée de jeu. Le ton était donné pour une performance toute en subtilité et en douceur, telle que ce trio indie-pop en a le secret.

Appuyées par des projections-vidéos planantes, les chansons interprétées par cinq musiciens ont trouvé un accueil très chaleureux, y compris les quelques nouveaux titres issus d’un quatrième album qui doit paraître le 25 août.

The Untourable Album devait sortir en avril, mais un accident de moto impliquant le membre du groupe Dragos Chiriac a retardé la sortie de cet opus.

La formation fondée à Québec en 2014 se réjouit de la perspective de pouvoir présenter ses nouvelles chansons aux États-Unis et au Canada lors d’une tournée d’une trentaine de spectacles prévus l’automne prochain.

Pour la spectatrice Sarah Bélanger, l'accompagnement de l'artiste Geoffroy a vraiment été le clou du spectacle.

C’était le fun! Tout était vraiment beau! , s'est-elle exclamée.

Une autre spectatrice, Anne O'neil-Readman, s’est dite aussi enchantée du spectacle. Je pense que ça fait partie de l’identité de Québec ce festival-là.

C’est vraiment un symbole que c’est un retour à la normale qui s’en vient. Une citation de :Anne O'neil-Readman, spectatrice

Rebonjour au Festival d’été de Québec

Louis Bellavance, directeur de la programmation du FEQ Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Juste avant la levée du rideau de cette dernière soirée de spectacles, l’équipe du FEQ a déclaré avoir atteint ses objectifs pour l’événement de cet été, tenu en cette période de pandémie.

On voulait reprendre contact; on voulait reprendre possession des lieux au centre-ville, des lieux qui nous sont chers et qui sont associés à l’événement. On voulait créer une ambiance de festival, pas juste faire un ou des concerts comme tout le monde peut le faire n’importe quand. Et puis, je pense qu’on a réussi à faire ça , de souligner Louis Bellavance, directeur de la programmation du FEQ.

Celui-ci a tenu à préciser que la préparation du festival de 2022 va très bien, compte tenu du très grand nombre d’artistes et de groupes, qui proviennent de partout dans le monde, et qui souhaitent remonter sur scène et faire des tournées.

On se prépare pour être là en grand. Une citation de :Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival.

L’industrie est vraiment prête à rebondir, et le public aussi. Après bien! Il faut se faire vacciner massivement et souhaiter que cette protection vaccinale soit forte , a-t-il ajouté.

De plus, rappelons que l’exposition Vues sera présentée gratuitement jusqu’au 25 juillet, à la place George V. Cette exposition jette un regard sur 45 spectacles-phares de l’histoire du Festival d’été de Québec.

La Place publique du FEQ, et ses installations pour pique-niquer, seront aussi accessibles jusqu’au 25 juillet, au parc de la Francophonie. Histoire de profiter quelques jours de plus de l’ambiance très familiale de ce Festival d’été inédit.