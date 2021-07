Deux projets résidentiels presque côte à côte chemin Sainte-Foy

Actuellement, nous sommes en démarche pour finaliser nos permis. On a eu les avis préliminaires de la commission de l’urbanisme qui est favorable à notre projet , dévoile Yves Doyon, le PDG de Norplex, qui a choisi de revaloriser la résidence des Sœurs de la Sainte-Famille-de-Bordeaux, située au 350 de la rue Père-Marquette.

Celle-ci va être restaurée et intégrée à une nouvelle construction moderne de plusieurs étages. L’ensemble comprendra 60 condos d’une, deux ou trois chambres. Tous avec terrasse et coin bureau. Le constructeur met aussi en avant une piscine sur le toit, une salle d’entraînement commune et une aire de stationnement intérieur.

En chiffres, cela donne des superficies de 65 à 185 m2 environ selon les appartements, pour un prix de vente allant de 250 000 $ à 750 000 $.

Dès que l'affiche annonçant le projet immobilier de Norplex dans Montcalm a été plantée, les appels, les demandes de renseignements et les offres d'achat ont fusé chez Norplex. Photo : Radio-Canada

Norplex a rendu public son projet il y a moins de deux semaines. Une pancarte a été plantée en bordure du chemin Sainte-Foy. Aussitôt les personnes intéressées se sont manifestées. Des offres d’achat ont déjà été déposées pour une dizaine de condos.

Plus de 200 personnes nous ont contactés pour ce projet dans Montcalm , ajoute Yves Doyon.

Ce dernier se défend de se lancer dans une construction immobilière de grande ampleur qui défigurerait le quartier.

On respecte le zonage intégralement. On aurait pu demander un ou deux étages de plus. On a décidé de ne pas le faire, pour que ça s’inscrive dans un contexte normal du bâti du quartier Montcalm. Et puis construire un ou deux étages de plus et lancer une polémique, ce n’est pas notre approche.

Concernant les grands arbres qui bordent présentement le chemin Sainte-Foy, le constructeur confirme qu’ils seront abattus. Mais il précise que d’autres seront plantés.

Il y en aura plus après la réalisation de notre projet qu’avant. Les arbres actuels ne sont pas tous en bon état. On va tout de même préserver un arbre d’une grande valeur sur la rue Père-Marquette.

Le chantier devrait commencer cet automne et s’étendre tout au long de l’année prochaine, en vue d’une livraison des appartements début 2023.

Un autre projet résidentiel sortira de terre non loin. Il verra le jour chemin Sainte-Foy lui aussi, mais de l’autre côté, à proximité de l’avenue de l’Alverne, et sera mené par Ogesco. Mais à ce sujet, le silence et le mystère demeurent.