Il y a 100 ans, les Fermiers unis de l’Alberta arrivaient au pouvoir 

Le 18 juillet 1921, la scène politique albertaine vivait un événement majeur : l'arrivée au pouvoir du parti politique des Fermiers unis de l'Alberta. Un siècle plus tard, les traces du passage de la coopérative agricole au sein de l’Assemblée législative sont encore visibles dans la culture politique albertaine.

L'élection des 45 premiers députés fermiers unis s'est déroulée à peine 16 ans après que l'Alberta devienne une province canadienne. De ce fait, les trois gouvernements qu'ils ont formés ont pu laisser leur marque sur une Alberta encore à la recherche de son identité.

Propulsés par le vote en région rurale, les Fermiers unis de l’Alberta prennent le contrôle du gouvernement contre toute attente. C’était assez surprenant qu’ils aient été élus , souligne d’entrée de jeu l’historien d’Edmonton Tom Monto.

Ils n’avaient pas réalisé à quel point ils étaient populaires Une citation de :Tom Monto, historien

Les Fermiers unis de l’Alberta ont gouverné la province de 1921 à 1935. Photo : Société historique des Fermiers unis de l'Alberta

Un gouvernement coopératif

Lors de leur création en 1909, les Fermiers unis de l’Alberta voulaient unir les forces des agriculteurs pour défendre les intérêts de ce groupe auprès du gouvernement.

Leurs motivations de représenter les intérêts économiques de cette démographie, de manière égalitaire entre les classes sociales, leur ont permis de créer une véritable vague de fond et d'être élus à la majorité.

Les Fermiers ont profité d’un mouvement plus collectiviste, et si je peux me le permettre, socialiste, pour entrer au pouvoir , révèle l’historien Gord Tolton.

Les Fermiers unis de l’Alberta sont restés au pouvoir pendant 14 ans, soit jusqu’en 1935 lorsque le Parti du crédit social les a remplacés. Il reste en souvenir de leur règne un parti très collaboratif, cherchant le consensus de la majorité lors de décision gouvernementale.

C’est pour ça que c’est un drôle de parti politique , affirme le professeur en sciences politiques au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily. On voulait former un autre type de gouvernement.

Ils désiraient s’éloigner d’un système bipartisan où le parti politique au pouvoir affrontait celui de l’opposition. Pour les Fermiers unis de l’Alberta, le gouvernement devait fonctionner comme une seule entité pour le bien de tous.

Car en principe [pour les Fermiers unis de l'Alberta], tous les députés sont égaux , insiste à cet égard le politologue.

Des impacts toujours visibles un siècle plus tard

Les Fermiers unis de l'Alberta ont gouverné pendant une période cruciale de l'histoire albertaine, comme la Grande Dépression. Photo : Société historique des Fermiers unis de l'Alberta

Plusieurs aspects de la culture politique albertaine prennent racine lors de cette période historique cruciale, témoigne l’archiviste de la Société historique des Fermiers unis de l’Alberta, Erin Hoar.

Ce sont eux qui ont gouverné après la Première Guerre mondiale, pendant la Grande Dépression et l’épidémie de grippe espagnole...tous des événements majeurs en Alberta , souligne-t-elle. Nous parlons encore des décisions qu’ils ont prises [à ce moment] une centaine d'années plus tard’.

Une des réalisations les plus notables du parti politique est leur négociation pour prendre le contrôle des ressources naturelles de la province aux mains du gouvernement fédéral, indique-t-elle.

Leur arrivée à l'Assemblée législative s'est faite dans une période où la province en était à ses premiers balbutiements, soit 16 ans à peine après son entrée dans la Confédération canadienne. Photo : Archives du Musée Glenbow

Frédéric Boily estime aussi que l’importance accordée au vote rural en Alberta, même s’ils ne sont plus la majorité démographique, provient d’une certaine façon d’un legs de ces années politiques.

Le besoin d’avoir un député soumis au peuple pour veiller à son bien naît également de cette époque. Le projet de loi sur la révocation des députés albertains en est un bon exemple, précise-t-il.

[L’idée] du personnel politique qui travaille finalement pour son propre bien et non pour le bien de tous est présente dans toute la culture albertaine [..] on la retrouve encore aujourd’hui , témoigne-t-il.

Le parti politique des Fermiers unis de l’Alberta n’existe plus aujourd’hui. L’organisation s’est transformée vers les années 1950 en une chaîne de magasins de coopérative agricole.

Avec les informations de Marie Chabot-Johnson