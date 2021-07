Les touristes sont de retour dans la région Chaleur

Les touristes semblent être au rendez-vous après une difficile saison touristique l'an passé, en raison de la pandémie.

Au Camping Malybel, à Beresford, les 254 sites étaient occupés par des campeurs ces derniers jours. On y trouvait principalement touristes qui proviennent du Québec, de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse.

Ça fait du bien de voir des gens de partout comme les années précédentes. En fin de semaine, on n'avait plus de sites disponibles , indique avec un grand sourire une des employées du camping, Cindy Duguay.

Les 254 sites du Camping Malybel à Beresford étaient occupés en fin de semaine. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Elle note une augmentation d'achalandage d'au moins 25 % depuis l'ouverture des frontières.

Cindy Duguay, employée du Camping Malybel à Beresford. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Marcel Girard, avec sa petite famille de Chibougamau au Québec, est l'un des campeurs du Malybel. Il est reconnaissant que les frontières soient enfin ouvertes pour pouvoir profiter de l'accueil chaleureux des gens des Maritimes.

Marcel Girard, sa conjointe Doris Boily et leur fille, Mylène Girard, profitent de quelques jours de vacances dans la région Chaleur. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

J'aime ça venir au Nouveau-Brunswick pour se baigner dans la baie des Chaleurs, dans l'eau salée, c'est le fun. On a déjà fait, il y a quelques années, le tour du Nouveau-Brunswick au complet, c'est une très belle province , affirme Marcel Girard.

Michel Fortin et sa conjointe, de la Ville de Québec, ont fait un arrêt à Bathurst avant de poursuivre leur chemin vers Richibucto-Village, dans le comté de Kent pour s'adonner entre autres à de la randonnée pédestre.

Nous autres ce qui nous attire, c'est les grands espaces, la mer. Y'a l'air à avoir des places où ce qu'il y a de la bonne bouffe , lance Michel Fortin.

Michel Fortin et sa conjointe Lorraine Reid, en compagnie de leur petite chienne Gaya, ont fait un arrêt au centre-ville de Bathurst. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Comme tous les visiteurs, il a dû s'enregistrer sur le web avant son arrivée dans la province qui s'est effectuée sans problème, note-t-il.

On a fait des photocopies des papiers des vaccins et tout. Ça très bien été, le point de contrôle était bien fait.

Retrouvailles émotives

Pour sa part, Jocelyne LeBlanc-Tidd et son mari Randy Tidd, qui habitent à Clare à la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, sont très heureux de pouvoir revenir enfin au Nouveau-Brunswick après un an et demi d'absence.

Jocelyne LeBlanc-Tidd et son mari, Randy Tidd, de Clare en Nouvelle-Écosse, passeront les prochaines semaines dans la région de Bathurst, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Ils étaient contents vendredi dernier de revoir et de serrer dans leurs bras leurs deux petits-enfants.

C'était des becs et des embrassades. Une citation de :Jocelyne LeBlanc-Tidd, de Clare, en Nouvelle-Écosse

Ils ne se lâchaient plus tellement ils se sont ennuyés, ajoute-t-elle, en riant.