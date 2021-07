103 feux de forêt actifs dans le Nord-Ouest de l’Ontario

Selon le gouvernement ontarien, il y avait 117 feux de forêts actifs dans la province dimanche. De ce chiffre, 103 sont dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Une centaine de pompiers mexicains sont arrivés samedi à Toronto. Ils doivent être déployés dans le Nord-Ouest afin d’y combattre les nombreux brasiers forestiers.

La météo ne leur fera pas de cadeaux car ils devront composer avec du temps très sec dans les prochains jours.

À Red Lake, deux grands feux dans la région continuent de poser une menace à la municipalité. Le spectre d’un possible ordre d’évacuation plane toujours, mais il n’a toujours pas été donné.

La Ville de Red Lake a publié une mise à jour sur sa page Facebook, dimanche.

Le feu de forêt Red Lake 077 reste toujours à environ 20 km à l'ouest des communautés de Madsen et Starratt-Olsen et n'est toujours pas sous contrôle. [Dimanche], cet incendie pourrait prendre de l'ampleur du côté nord-est et ouest, et pourrait rejoindre l'incendie Red Lake 016 , peut-on y lire.

Sur la base de toutes nos informations à ce jour, une évacuation reste probable. Veuillez ne pas devenir complaisant, car nos feux de forêt continuent de croître et sont généralement imprévisibles, cela constitue une menace réelle pour notre communauté. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires pour être prêt si une évacuation est appelée.

Situation stressante

Selon Joel Marion, propriétaire de l’hôtel Balmer à Red Lake, la situation est angoissante. C’est beaucoup de stress , dit-il.

Joel Marion est le propriétaire de l'hôtel Balmer à Red Lake. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

L’hôpital de Red Lake a mis certains protocoles en place. Par exemple, les 9 patients qui y étaient hospitalisés ont déjà été transférés dans d’autres hôpitaux du Nord-Ouest de la province.

Selon Sue Lebeau, PDG de l’hôpital Margaret Cochenour de Red Lake, le feu peut causer des problèmes respiratoires et on doit se préparer à une éventuelle arrivée de nouveaux patients.

L'hôpital local prend des précautions. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Même en cas d’évacuation, l’établissement devra tout de même garder un personnel minimal pour s’occuper des travailleurs essentiels, précise-t-elle.

Par ailleurs, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts a confirmé la mort d’un premier pompier forestier qui était déployé dans le Nord-Ouest, dans la région de Fort Frances. Le décès est survenu jeudi à la suite d’un problème d’ordre médical, indique le ministère, qui ne donne toutefois pas de détails additionnels.

Avec des informations de Bienvenu Senga