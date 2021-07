Réouverture des frontières : des détails attendus lundi

Justin Trudeau avait indiqué jeudi que la frontière pourrait être rouverte dès le mois d’août aux citoyens américains et en septembre pour les voyageurs étrangers.

À ce titre, le bureau du premier ministre avait précisé dans un communiqué que le Canada pourrait commencer à autoriser les citoyens américains et les résidents permanents pleinement vaccinés à entrer au pays à partir de la mi-août dans le cadre de voyages non essentiels.

L'annonce d’une possible réouverture prochaine de la frontière entre le Canada et les États-Unis a été accueillie avec un soupir de soulagement dans les milieux touristiques et économiques du Québec. Cependant, certains observateurs s'inquiètent du flou qui persiste concernant la mise en place du plan de réouverture.

Depuis plus d’un an, le gouvernement canadien renouvelle chaque mois les restrictions à la frontière avec les États-Unis. Notons que le dernier prolongement de fermeture de la frontière terrestre arrive à échéance le 21 juillet.

Des allégements successifs

Le gouvernement canadien a procédé ces dernières semaines à plusieurs allégements concernant les formalités d'entrée au territoire. Depuis le 5 juillet, les Canadiens pleinement vaccinés n'ont plus à faire de quarantaine à leur retour au pays.

Les voyageurs sont toutefois tenus d'utiliser l'application ArriveCAN ou le portail en ligne pour soumettre leurs données vaccinales et les résultats d'un test COVID-19 négatif effectué au maximum trois jours avant leur départ.

Quant à ceux qui ne sont pas vaccinés conformément aux exigences du Canada, ils doivent toujours observer une quarantaine de 14 jours et passer un test de dépistage au huitième jour.