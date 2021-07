5 tornades dénombrées en Ontario jeudi dernier selon le Northern Tornadoes Project

L'organisation dirigée par l'Université Western et le fonds d'impact social ImpactWX indique dans une série de tweets que les tornades avaient toutes des vitesses de vent maximales de l'ordre de EF2, soit entre 180 et 220 km/h.

Le projet indique que les tornades ont touché Barrie, Zephyr-Little Britain, Lorneville, Dwight et Lake Traverse entre 14 h 30 et 17 h 10.

La tornade de Barrie, survenue à 14 h 30, a été la plus dévastatrice avec une vitesse de vent d'environ 210 km/h et une trajectoire de 12 kilomètres de long et de 600 mètres de large.

Le maire de Barrie, Jeff Lehman, a déclaré vendredi que plus de 100 personnes avaient été déplacées, qu'au moins 20 maisons n’étaient plus habitables et que 10 personnes avaient été hospitalisées à cause de la tornade.

Le projet indique qu'il suit les tempêtes tornadiques à l'aide d'un radar et que, lorsque des dommages ont été identifiés, il parcourt les images satellite pour cartographier les dégâts de la tornade et déploie des équipes d'enquête pour recueillir des images aériennes par drone et par avion.

Environnement Canada n’a pas confirmé les données du projet.

Avec des informations de La Presse canadienne