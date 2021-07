Le port du masque obligatoire depuis un an au Québec

Le 18 juillet 2020, en pleine pandémie de COVID-19, le port du masque devenait obligatoire dans tous les endroits publics du Québec afin de freiner la propagation du virus. Au fil des semaines et des mois, les couvre-visages ont transformé le quotidien de la population.

La mesure sanitaire pourrait être levée en août si les objectifs de vaccination du gouvernement sont atteints. Pourtant, les masques ne sont pas près de disparaître de notre réalité, a indiqué dimanche l’immunologiste André Veillette en entrevue à RDI.

Même si on va les porter de moins en moins souvent, il va encore y avoir une place pour les utiliser , a-t-il expliqué, ajoutant qu’ils seront toujours nécessaires pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Cela va être important qu’ils se protègent lorsqu’il y aura une augmentation des cas d’infection.

Le masque a été le premier outil efficace que l’on a utilisé contre la COVID-19. Et c’est certainement l’un des derniers qu’on va laisser tomber. Une citation de :André Veillette, immunologiste

Le Dr Veillette croit que le port du masque est de toute façon devenu une habitude saine dans plusieurs situations. Beaucoup de gens vont probablement attendre avant de s’en débarrasser complètement, notamment dans les milieux intérieurs comme les épiceries, les salles de spectacle ou de cinéma , a-t-il souligné.

Des médecins mentionnent d'ailleurs que le couvre-visage a permis de protéger le système de santé québécois. Pour le Dr François Marquis, si la santé publique avait dû gérer en même temps l’influenza et le coronavirus, les conséquences auraient été catastrophiques.

Les gens ne réalisent pas à quel point le masque a été bénéfique dans toutes les difficultés de la COVID , explique-t-il en entrevue.

Le masque, symbole de la pandémie

De son côté, le Dr Veillette rappelle qu’en plus d’avoir protégé la population des autres virus, le port du masque, qui ne faisait pas partie des habitudes des Québécois, est depuis devenu un geste simple et socialement acceptable à l’extérieur.

Dans les saisons de grippe, ça ne serait pas une si mauvaise idée que les gens prennent l’habitude de porter des masques , a dit l'immunologiste.

Reste qu’un an jour pour jour après que François Legault a instauré une mesure pour rendre les couvre-visages obligatoires, plusieurs se disent lassés. Au-delà du masque, devenu un symbole de la pandémie, selon le Dr Veillette, la population se dit surtout fatiguée de la crise sanitaire.

Il faut faire attention, a lancé le médecin. On n’est pas sortis du bois, à cause du variant Delta. On est peut-être entre deux vagues, alors il ne faut pas laisser tomber prématurément les masques.

Le port du masque a été une formalité pour certains, mais pour d’autres, la consigne n’a jamais passé. Les nombreuses manifestations antimasques ont régulièrement fait les manchettes. Un rassemblement d’environ 200 personnes a d'ailleurs eu lieu dimanche après-midi à Montréal sur ce point.

Avec les informations de Nancy Caouette