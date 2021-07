Port du masque : laisser-aller chez certains commerçants

Un an après l'instauration du port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés, un relâchement des mesures sanitaires se fait sentir. Certains commerçants laissent maintenant le choix aux clients de porter ou non un couvre-visage. Radio-Canada s'est donc rendu dans dix commerces du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de voir si cette mesure est toujours respectée. Au total, il a été possible de circuler sans masque dans 70% des magasins.