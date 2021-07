Les Métallos réclament l'amélioration des salaires des travailleurs des CPE

Le syndicat représente notamment le personnel du CPE Au jardin de Pierrot de Rouyn-Noranda. Il négocie avec Québec pour le renouvellement des conventions collectives de ses membres qui sont échues depuis le 1er avril 2020.

Il affirme que les offres salariales du gouvernement sont insuffisantes pour attirer des employés et combler la pénurie d'éducatrices en CPE.

La représentante des employés du CPE Au jardin de Pierrot, Manon Leclerc, rappelle que son syndicat n'a cessé depuis des années de tirer la sonnette d'alarme sur la pénurie de personnel dans le réseau.

On s'attend à ce qu'il y ait une volonté de négocier de bonne foi avec les CPE pour rehausser les salaires et les conditions de travail des éducatrices. Valoriser la profession et les CPE par le fait même. On a eu une offre cette semaine de 2 % d'augmentation par année. Et quand on sait que notre prime d'assurance augmente quasiment du même montant, ça n'a pas de bon sens, on est en droit d'avoir beaucoup plus que ça , dit-elle.

Le syndicat envisage d’exercer des moyens de pression pour obtenir de meilleures conditions salariales.