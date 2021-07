Un an de port du masque : la lassitude se fait sentir

Un an jour pour jour après l’imposition du port du masque à l’intérieur, certaines personnes semblent prêtes à l'abandonner. Si la consigne est encore largement respectée, des commerces s'impatientent et donnent le choix au public de porter le masque ou non.

C’est le cas au 737, une nouvelle aire de restauration et de spectacles située tout près de l’aéroport de Québec. Sur place, les clients doivent se désinfecter les mains et respecter les règles de distanciation. Toutefois, comme il s'agit d'un espace extérieur, on leur offre le choix de porter ou non le couvre-visage.

On respecte toutes les mesures possibles en distanciation, on a limité la capacité du site, mais réellement, il y a probablement cette rage-là de la part de la population de revenir à une vie un peu plus normale , explique le copropriétaire de l’espace, Dany Gagnon.

L'espace 737 a récemment ouvert ses portes près de l'aéroport de Québec. Photo : Radio-Canada

Sur place, Radio-Canada a rencontré plusieurs clients contents de pouvoir laisser le masque de côté, alors que d’autres préfèrent attendre un peu.

Certains commerces, que nous avons tenté de joindre sans succès, défient les règles de la santé publique en laissant aux clients le choix de porter ou non le masque à l’intérieur.

Prudence de mise

Pour sa part, le Dr André Veillette, immunologiste, recommande la vigilance.

On n'est pas encore sortis du bois avec la pandémie, mais on est mieux qu'on était il y a un an. Avec les vaccins, les choses vont vraiment beaucoup mieux. Là, on est un peu dans un creux, entre deux vagues peut-être. [..] Alors, il ne faut pas jouer avec le feu et se départir du masque trop rapidement.

Il comprend toutefois la lassitude de la population. Les gens sont fatigués de la pandémie, et les masques, c’est le symbole de la pandémie.

Le Dr Veillette croit que le port obligatoire du masque devrait être la dernière mesure à tomber et qu’il deviendra peut-être socialement acceptable de le porter dans certaines circonstances à l'avenir. Par exemple, durant la saison de la grippe, ça ne serait pas une mauvaise idée que les gens prennent l’habitude de porter des masques.

Aucune date spécifique pour l’abandon du port obligatoire du masque n’a été annoncée par le gouvernement québécois. Toutefois, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, a laissé entendre que la prochaine rentrée des cégeps et des universités pourrait se faire sans masque si le taux de vaccination atteint 75 %.

D'après un reportage de Tifa Bourjouane