La cheffe du Parti vert du Canada n'aura pas à subir un vote de confiance

Le conseil fédéral du parti devait voter sur la question mardi, mais des sources multiples qui font partie de la formation politique ont affirmé à CBC News que ce vote n'aura pas lieu.

Un examen potentiel de l'adhésion de Mme Paul au Parti vert, discuté par le conseil la semaine dernière, ne sera pas non plus mis de l'avant, selon les mêmes sources.

Le vote avait été déclenché par une demande du conseil fédéral pour que Mme Paul répudie les commentaires de son ancien conseiller qui critiquaient les positions des députés verts sur Israël, les qualifiant d'antisémites.

Si 75 % des conseillers avaient voté la défiance, la question aurait alors été soumise à l'assemblée générale des verts en août, ce qui aurait pu écarter Annamie Paul comme cheffe du parti.

Les différends au sein du parti ont été rendus publics en juin lorsque CBC News a obtenu une copie d'une lettre interne très critique sur le style de leadership de la cheffe des verts. Depuis son élection à la direction, Annamie Paul a agi avec une attitude autocratique d'hostilité, de supériorité et de rejet, manquant à son devoir d'être un membre actif, contributif, respectueux et attentif du conseil fédéral , peut-on y lire.

La lettre lui reproche aussi d'avoir contribué au changement de camp de la députée Jenica Atwin qui a rejoint les libéraux après que sa cheffe ait publié une déclaration sur les violences entre Israéliens et Palestiniens. Annamie Paul réclamait un cessez-le-feu et condamnait à la fois les tirs de roquettes palestiniennes et l'utilisation excessive de la force par l'armée israélienne.