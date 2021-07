Cohabitation complexe entre pêcheurs et spectateurs à Quai en Fête à Bécancour

En temps normal, le site qui accueille l’événement peut recevoir 2000 personnes. Cette année, malgré les plus récents assouplissements, ce ne sont que 250 visiteurs qui peuvent se présenter sur le quai parce que le site ne comporte qu’une seule entrée.

L’espace est donc limité pour les spectateurs et les personnes qui pêchent près du site, sur les quais de bois.

Il y en a quelques-uns, comme dans toute société, qui sont plus récalcitrants qui, eux, ont des droits, plus que n’importe quel humain sur la Terre, mais ça va quand même assez bien. [...] Nous, on n’a pas le choix, on a un plan sanitaire à respecter , explique le directeur général de l’événement, Pascal Doucet.

Aucune situation n’a cependant nécessité l’intervention des services policiers ou n’a engendré des débordements, assure le directeur général.

Pascal Doucet observe d’ailleurs une hausse de pêcheurs, dans la dernière année. La pandémie pourrait aussi avoir son rôle à jouer dans cette augmentation, pense-t-il.

Une configuration qui sème la confusion

Le site de Quai en Fête a été divisé en deux sections différentes, afin de répondre aux exigences sanitaires des autorités. Toutefois, cette répartition sème la confusion chez certains pêcheurs, étant donné l’entrée en vigueur récente de cette réglementation.

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, croit qu’il existe des solutions afin de prôner une cohabitation plus saine.

Je pensais aussi peut-être pour les pêcheurs qui viennent ici, juste un petit aide-mémoire pour qu’est-ce qu’ils doivent respecter , propose le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel.

Des discussions pourraient survenir dans les prochaines semaines avec la santé publique afin d'accommoder les pêcheurs.

Les spectacles de Quai en fête se poursuivent jusqu’au 19 septembre. D’ici là, le directeur général Pascal Doucet espère pouvoir travailler avec les autorités sanitaires afin d’accueillir 1000 personnes.

Avec les informations de Claudia Cantin