Feux de forêt : près de 300 évacués seront hébergés à l’Université de Regina  

Les premières personnes évacuées vers l'Université de Regina proviennent de la nation crie de Shoal Lake. L'opération devrait se poursuivre au cours des prochains jours.

La plupart des personnes évacuées sont des familles avec de jeunes enfants, précise l’Université.

Les autorités indiquent que des mesures sanitaires seront mises en place.

Afin de protéger nos invités - qui viennent d'une bulle plus isolée - et notre communauté du campus, les protocoles de l'Université liés à la COVID-19 continueront d'être en place, notamment l'obligation de porter des masques dans les espaces intérieurs, publics et partagés , indique le courriel.

Le nombre de stations de désinfection des mains sera augmenté et des protocoles de nettoyage améliorés seront mis en place. La distanciation physique sera encouragée à se poursuivre pour la protection mutuelle de chacun , ajoute l’Université.

Le courriel précise que certains détails sont encore en cours d'élaboration, mais elle assure que les perturbations des services du campus devraient être minimes.

Par ailleurs, les autorités universitaires disent étudier également les possibilités de mettre certaines installations à la disposition des personnes évacuées, en fonction de la durée de leur séjour.

Les feux font toujours rage

Selon le site Web de l'Agence publique de la Saskatchewan (SPA), 160 feux de forêt étaient toujours en activité en Saskatchewan dimanche matin. La quasi-totalité se trouve au nord de Prince Albert, en Saskatchewan.

Dix de ces feux sont circonscrits, 31 ne le sont pas, 24 sont actifs et proches de propriétés alors que 95 autres sont en cours d'évaluation.

Presque toute la province fait l’objet d’un avertissement de chaleur ou d’un avis sur la qualité de l’air, lorsque ce ne sont pas les deux en même temps, notamment dans la partie sud-ouest.

La population est appelée à faire preuve de prudence et à faire attention en raison des conséquences possibles sur la santé.

Certaines personnes, notamment les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant de conditions sanitaires comme l'asthme ou la maladie pulmonaire obstructive chronique devraient limiter le temps qu'elles passent à l'extérieur, selon la présidente et directrice générale de l'Association pulmonaire de la Saskatchewan Erin Kuan.

Il n'y a rien de plus important que la capacité à respirer , déclare-t-elle à CBC.

En 2021, 418 feux de forêt ont été recensés jusqu’à présent en Saskatchewan. Un chiffre qui dépasse de plus de 200 la moyenne des 5 dernières années qui se situait autour de 212 feux de forêt.