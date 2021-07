Inondations en Europe : la destruction en images

Les inondations historiques en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas et au Luxembourg ont causé la désolation dans plusieurs régions de l’ouest de l’Europe. Le bilan meurtrier ne cesse de s’alourdir.

Qualifiées de catastrophes du siècle par la chancelière allemande Angela Merkel, les pluies torrentielles ont laissé place à des spectacles de désolation et d’effroi.

En Allemagne, pays le plus touché par les inondations, la chancelière, qui s’est rendue dimanche au chevet des survivants, a indiqué que les dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes sont plus importants que dans le passé.

Nous devons nous dépêcher, nous devons être plus rapides dans la lutte contre le changement climatique , a-t-elle dit lors d’un échange avec la presse et les habitants.

Les équipes de secours s’activent toujours à tenter de retrouver des survivants le long de la rivière Ahr, dans l'ouest de l'Allemagne. Photo : AFP / Christof Stache

La Belgique a déclaré mardi une journée de deuil national. Certaines parties de l’est et du sud du royaume ont été dévastées par la montée des eaux, qui a fait 31 morts et 163 disparus présumés.

Des habitants nettoient les débris après les fortes pluies qui ont provoqué de graves inondations à Esneux, en Belgique. Photo : AFP / Nicolas Maeterlinck

Selon le dernier bilan de la Société wallonne des eaux (SWDE), dimanche, plus de 37 000 ménages sont toujours sans électricité dans les provinces de Liège et du Brabant wallon. Les opérations de recherche se poursuivent à Pepinster, l’une des communes wallonnes les plus touchées par les intempéries.

Une mère réconforte son fils à Pepinster, commune belge gravement touchée par les inondations. Photo : Reuters / Yves Herman

Aux Pays-Bas, le gouvernement a reconnu l'état de catastrophe naturelle dans la province du Limbourg, au sud du pays. Après avoir été appelées à évacuer d'urgence leurs maisons, des milliers de personnes ont pu retourner dimanche chez elles pour constater les dégâts. Le Luxembourg, duché voisin, a aussi subi d'importants dommages matériels.

Un habitant de la commune de Limbourg surveille les eaux de crue depuis son jardin. Photo : AFP / Remko De Waal

Des pompiers inspectent les hautes eaux de crue de la Meuse près de la route d'accès au village isolé de Bergen, aux Pays-Bas. Photo : AFP / Vincent Jannink

L’Autriche est à son tour touchée par des inondations monstres. Plusieurs villes des régions de Salzburg et du Tyrol ont été ravagées par les intempéries. Des pluies sont de nouveau attendues dans les prochaines heures. Aucune victime n'a encore été signalée, mais la situation est jugée très critique par les autorités.

Une grande quantité d’eau se déverse sur la voie ferrée du chemin de fer local à Mitterstill, près de Salzbourg, en Autriche. Les pompiers sont en état d'alerte dans la région alors que la ville historique de Hallein se retrouve sous les eaux. Photo : AFP / Breuer