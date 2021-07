70 ans de mariage et toujours aussi amoureux

Gilberte Girard et Léopold Boutin ont uni leur destinée le 4 juillet 1951 alors qu'ils n'avaient que 19 et 21 ans. Ils ont maintenant 89 et 91 ans et sont toujours aussi amoureux.

Ils se sont connus sur les bancs d'école. Mariés depuis 70 ans, Gilberte et Léopold s'aiment comme au premier jour.

On a été à l'école ensemble d'abord. Après on se côtoyait, mais on n’est pas sorti ensemble tout de suite. Après ça on s'est rencontré et elle m'a invité à aller chez elle et j'ai veillé là. Elle m'a réinvité et là ça a été le coup de foudre. Depuis ce temps-là on est en amour , raconte Léopold Boutin.

Gilberte et Léopold avaient 19 et 21 ans lors de leur mariage, le 4 juillet 1951. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Ils se souviennent encore des petits détails de leur rencontre.

Je trouvais qu'elle parlait bien et aussi plus que moi, lance Léopold en riant. On parlait bien ensemble et on veillait et c'était plaisant.

Surtout sa présentation, il était un homme calme et il l'est encore. C'était facile de tomber amoureuse , se rappelle Gilberte.

Mais en plus de 70 ans, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour ce couple de Saint-Félicien qui a notamment perdu son fils. Leur mot d'ordre : affronter les épreuves ensemble.

Faut passer à travers, puis à deux ça va mieux. Même si on passe les 70 ans, on veut faire encore un bon bout. Une citation de :Gilberte Girard

La fierté de Gilberte et Léopold c'est aussi leur famille.

Leur fille Marlène est très fier de voir qu'ils s'aiment comme au premier jour. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Quel est le secret de ce couple qui résiste au temps? C'est l’amour tout simplement.

L'amour. Après ça le respect et on était décidé de vivre ensemble, on s'est organisé pour ça! Ça va encore bien. On ferait encore un bout si Dieu le veut... Une citation de :Léopold Boutin

D'après le reportage de Flavie Villeneuve