De jeunes musulmans collectent des jouets pour les familles avant l'Aïd Al-Adha

Samedi après-midi, ils s’étaient retrouvés à l'extérieur de la mosquée à cet effet. Ils souhaitent voler au secours de 70 familles, selon Dujahn Kasas, 16 ans, une membre du groupe.

Les articles sont pour la plupart des puzzles, des livres, des articles de sport et des animaux en peluche. Une fois la collecte terminée, les articles seront distribués par le Canadian Muslim Women's Institute de Winnipeg.

Avant la pandémie, le groupe avait déjà organisé une collecte de jouets au cours de laquelle les donateurs étaient invités à la mosquée pour emballer eux-mêmes les cadeaux et y joindre une carte pour l'enfant qui les recevait.

Mais l'événement de cette année, qui se tient en pleine pandémie, a été un bon moyen pour les gens de rester connectés et d'aider les autres, selon elle.

Je me sens vraiment bien, car je redonne à ma communauté et ce sont ces choses qui nous rapprochent et renforcent nos liens , a déclaré Dujahn Kasas.

L'Aïd Al-Adha est la deuxième fête religieuse annuelle des musulmans. Elle marque le début d'un sacrifice de moutons qui dure quatre jours.

Les musulmans du Manitoba et ceux du monde entier commenceront les célébrations lorsque le soleil se couchera lundi soir.

Avec les informations de Shannah-Lee Vidal