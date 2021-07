L'Î.-P.-É. ouvre ses portes aux visiteurs de l'extérieur de la bulle atlantique

Tous les Canadiens pleinement vaccinés et qui sont en possession du laissez-passer PEI Pass, qui donne accès à l'île, peuvent maintenant entrer dans la province.

Le gouvernement provincial lance également une promotion. Tous les visiteurs qui séjournent deux nuits consécutives dans un hébergement vont recevoir une carte-cadeau de 100 $, échangeable contre de la nourriture.

Une véritable atmosphère de vacances règne à Borden-Carleton, ville d'entrée de la province, alors que les touristes se font de plus en plus nombreux. La file d'attente pour entrer dans la province est visible de très loin.

On assiste lentement à un retour à la normale pour les commerçants de la zone touristique. Jeannette Arsenault, gérante d’une petite boutique souvenir, est très heureuse de la reprise des activités dans sa région.

On est très excités! C'est une journée importante pour nous autres. Si on regarde la route, ça rappelle ce qu'on est habitués de voir en temps normal. On s'attend d'être occupés toute cette semaine.

Une citation de :Jeannette Arsenault