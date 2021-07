Le Parti libéral de la N.-É. perd une candidate, le jour même du début de la campagne

Elle a expliqué sa décision en soulignant l'impact que le rythme effréné de la campagne électorale risquait d'avoir sur sa santé mentale.

Robyn Ingraham n'écarte pas la possibilité d'être à nouveau candidate pour le Parti libéral lorsqu'elle aura plus de facilité à gérer son anxiété et lorsque les gens ne se soucieront plus autant de ses tatouages au visage et aux mains.

Mme Ingraham avait annoncé sa candidature pour le Parti libéral vendredi, une journée seulement avant le déclenchement des élections en Nouvelle-Écosse.

La jeune femme, qui exerce le métier de barbier, gère son propre salon à Dartmouth depuis 2013.

Selon un porte-parole des Libéraux, Matt Hefler, le parti dispose de vingt jours pour nommer un nouveau candidat ou une nouvelle candidate dans cette circonscription.

Le scrutin aura lieu le 17 août.

Avec des informations de CBC