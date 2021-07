Quatre nouveaux cas de COVID-19 en Atlantique ce week-end

Deux cas sont des contacts rapprochés, tandis que le troisième fait l'objet d'une enquête.

La Nouvelle-Écosse compte actuellement huit cas actifs de COVID-19. Deux personnes sont à l'hôpital, dont une aux soins intensifs.

En date de vendredi, les trois quarts des Néo-écossais admissibles (74,.4 %) avaient reçu une dose de vaccin. Près de la moitié (48,4 %) de résidents admissibles étaient pleinement vaccinés.

Un seul nouveau cas ailleurs en Atlantique ce week-end

Le Nouveau-Brunswick signale un nouveau cas dimanche. Il y a neuf cas actifs dans la province, mais aucune hospitalisation.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on ne signalait aucun nouveau cas vendredi, au moment de la plus récente mise à jour. On comptait 46 cas actifs, tous - sauf un - à bord de deux navires à l'ancre à Conception Bay.

L'Île-du-Prince-Édouard n'a aucun cas actif présentement. En date de dimanche, la province insulaire accueille tous les Canadiens vaccinés qui détiennent un laissez-passer P.E.I. Pass, sans leur imposer une quarantaine à leur arrivée.

Avec des informations de CBC