Embardée à Saint-Blaise-sur-Richelieu : le passager toujours dans un état critique

La sortie de route, avec tonneaux, a été signalée aux policiers vers 20 h 30 samedi sur la rue Principale. Le véhicule a terminé sa course contre un poteau d'Hydro-Québec.

Les deux occupants du véhicule ont été blessés et transportés vers un centre hospitalier. On craignait pour la vie du conducteur, mais on nous a confirmé ce matin que sa vie est maintenant hors de danger , a affirmé dimanche la sergente Catherine Bernard, une porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Son passager a aussi été blessé gravement et celui-ci reposait encore dans un état critique ce matin , a-t-elle précisé.

La cause de l'embardée était toujours sous enquête. Un expert en reconstitution de scène d'accident de la SQ a notamment été appelé sur les lieux pour analyser la scène.

Selon nos premières constatations, la vitesse pourrait avoir joué un rôle dans cette collision , a affirmé la sergente Bernard.

Le conducteur est un homme dans la vingtaine.