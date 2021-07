Des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean impatients de se lancer dans l'arène électorale

Comme le premier ministre du Canada multiplie les sorties publiques et les annonces , plusieurs observateurs de la scène publique s'attendent à ce que Justin Trudeau plonge le pays en campagne électorale sous peu.

Certains politiciens fédéraux de la région sont aussi persuadés que ce scénario va se concrétiser incessamment.

C'est le cas notamment du député bloquiste de Jonquière. Mario Simard estime que M. Trudeau pourrait bien passer à l'action dès la mi-août.

Le député de Jonquière, Mario Simard Photo : Radio-Canada / Thomas Laberge

Dans une telle éventualité, M. Simard assure que le Bloc québécois sera prêt à faire face à ce qui l'attend, et ce, tant à l'échelle de la province qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On travaille sur la plateforme régionale depuis le lendemain des élections de 2019. On aura des propositions. D'ailleurs, on va mettre bientôt la main à la pâte pour terminer la plateforme régionale qui est passablement avancée. Au chapitre de la préparation, ce n'est donc pas un problème , lance-t-il, confiant.

Du recrutement à la vitesse grand V

Les différentes formations politiques s'efforcent de dénicher leurs candidats le plus rapidement possible.

En tant que lieutenant québécois du Parti conservateur du Canada, le député de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, est étroitement associé à l'opération de recrutement de l'opposition officielle.

Là, on discute avec des candidats [potentiels]. Parfois, ils sont prêts, mais ils peuvent aussi avoir d'autres engagements , explique-t-il.

M. Martel assure que les conservateurs sont très motivés .