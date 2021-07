Décès de Dolores Claman, compositrice du thème de La soirée du hockey

Dolores Claman, la femme derrière le ver d’oreille qui jouait en introduction de Hockey Night in Canada sur les ondes de CBC et de La soirée du hockey sur les ondes de Radio-Canada, est décédée à l’âge de 94 ans.

La fille de Claman, Madeleine Morris, a annoncé samedi que sa mère s’était éteinte en Espagne cette semaine, environ deux ans après avoir reçu un diagnostic de démence.

Elle était rendue à un âge avancé, bien mûr, et elle a eu une vie incroyable , a affirmé Morris à La Presse canadienne. J’ai les larmes aux yeux de temps en temps, mais je suis surtout reconnaissante qu’elle soit en paix.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Dolores Claman est née à Vancouver, d’une mère chanteuse d’opéra. Elle a été formée comme pianiste de concert à la Juilliard School de New York, où elle a développé un intérêt pour le jazz et décidé qu’elle préférait finalement devenir compositrice.

Après ses études, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la jeune femme est partie pour l’Angleterre, où elle a rencontré Richard Morris, son futur mari et partenaire de composition. Plus tard, le couple s’est établi à Toronto, où le musicien et la musicienne ont coécrit des milliers de ritournelles publicitaires.

Dolores Claman s'est notamment fait connaître en remportant un Oscar pour la musique d'un court métrage réalisé pour Expo 67, A Place to Stand, un film vu par plus de deux millions de personnes.

Le deuxième hymne national du Canada

En 1968, Claman travaillait pour l'agence de publicité MacLaren Advertising lorsqu’elle a été embauchée pour écrire la chanson thème d’ouverture de l’émission Hockey Night in Canada, diffusée sur les ondes de CBC. Ainsi est né The Hockey Theme, souvent appelé le deuxième hymne national canadien.

La compositrice, qui n’avait jamais vu de match de hockey, ne s’attendait pas à ce que la chanson devienne aussi populaire. Ce n’est que 10 ans plus tard qu’elle s'est réellement rendu compte de son importance, par l’entremise des amis d’école de son fils. Certains [d'entre eux] me trouvaient fantastique. Ils frappaient à ma porte pour me voir , affirmait-elle à La Presse canadienne en 2016.

The Hockey Theme a été utilisé comme thème d’ouverture de La soirée du hockey jusqu’en 2004, lorsque Radio-Canada a annoncé la fin de l’émission mythique. Le pendant anglophone sur CBC, Hockey Night in Canada, qui existe toujours, a continué de se servir de la chanson jusqu’en 2008, lorsque le réseau CTV a acheté les droits exclusifs du thème musical.

RDS et TSN diffusent l'indicatif musical lors de la retransmission de matchs de la LNH depuis l'automne 2008. CTV a également mis de l'avant la musique à l'occasion de ses reportages sur le hockey olympique diffusés en 2013.